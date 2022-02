Laage

Am Flughafen Rostock-Laage führt jetzt eine Doppelspitze die Geschäfte. Neben der langjährigen Geschäftsführerin Dörthe Hausmann, die an Bord bleibt, vertritt Maren Wolters die Interessen von Zeitfracht. Das Berliner Logistikunternehmen übernahm zum Jahreswechsel den bis dahin kommunalen Flughafen. Mit der neuen Chefin ist eine Überfliegerin in Laage gelandet: Die erst 29-jährige Wirtschaftsingenieurin gehört zum Vorstandsteam der verzweigten Zeitfracht-Gruppe.

Wolters sitzt im Aufsichtsrat in der Mode-Kette Adler, die von den Berliner Logistikern aus der Insolvenz gekauft wurde. Außerdem führt sie innerhalb der Gruppe die Geschäfte von German Airways. Die Fluggesellschaft vermietet ihre Maschinen mit 100 Sitzplätzen mitsamt Crew. Zu den Kunden gehören nach eigenen Angaben „weltbekannte Bands“ und Fußballklubs wie der FC Union Berlin. In Zukunft sollen die fünf Airways-Flieger in Laage gewartet werden, hieß es bei der Übernahme.

Nach eigenen Angaben ist es die Managerin gewohnt, unterschätzt zu werden. Bei Geschäftsterminen sei sie schon mit den Worten empfangen worden: „Ist das jetzt die Assistentin?“ Das sagte sie bei ihrem Auftritt in einer Folge der RTL-Fernsehsendung „Undercover Boss“, die im Januar gesendet wurde.

Flughafen-Managerin im Fernsehen: Maren Wolters (r.) bei ihrem „Undercover“-Einsatz in einem Adler-Modemarkt mit einer Angestellten. Quelle: rtl screenshot

In diesem Reality-Format arbeiten Chefs inkognito in der eigenen Firma und gewinnen so neue Eindrücke, unter einem Vorwand begleitet von einem Filmteam. Den ahnungslosen Mitarbeitern wird gesagt, „die Neue“ suche einen Job und müsse sich bewähren. Die Managerin absolvierte ihren Einsatz in der Adler-Kette.

Wolters wischte Böden in Adler-Filialen und schnitt im Betriebsrestaurant Schnitzel aus einem riesigen Fleischberg. Sie bediente Kunden und entlud im Logistikzentrum bis an die Decke beladene Container. Mal lobten ihre Kollegen sie, weil am Abend die Kasse stimmte („auf den Cent genau“).

Managerin fing 2019 bei Zeitfracht an

An anderer Stelle gab es dezente Kritik wegen angeblich fehlender Selbstsicherheit und ausbaufähigem Engagement. Es folgte die Enttarnung im eigenen Büro in Frankfurt am Main, mit jeder Menge Umarmungen und Tränen. Um beim Undercover-Einsatz nicht erkannt zu werden, verpasste ihr eine Promifriseurin vorher ein anderes Aussehen – mitsamt gekürzten und gefärbten Haaren.

Herausforderungen ist Maren Wolters gewohnt. Das „Handelsblatt“ lobte ihren flotten Aufstieg in der „immer noch stark männerdominierten“ Logistikbranche. Die 29-Jährige heuerte nach dem Studium in Aachen und Berufseinstieg bei der Deutschen Bahn AG im Herbst 2019 beim Familienunternehmen Zeitfracht an – und kletterte schnell die Karriereleiter nach oben.

Dörthe Hausmann ist jetzt Sprecherin der Geschäftsführung

In Laage soll Wolters die Weiterentwicklung „zum Logistikzentrum des Nordens“ voranbringen und die „speziellen Interessen“ von Zeitfracht vertreten, sagt ein Sprecher der Berliner Gruppe. Sie ist außerdem für den Bau eines neuen Logistikzentrums zuständig, das 2024 den Betrieb aufnehmen soll. Daneben sollen sich weitere Unternehmen ansiedeln und „hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen“.

Die neue Chefin arbeite regelmäßig in Laage, je nach anfallenden Aufgaben, aber auch von anderen Büros der Zeitfracht-Gruppe und aus dem Homeoffice. Dörthe Hausmann hat den Titel „Sprecherin der Geschäftsführung“ und ist für die Akquise von Fluggesellschaften zuständig, übernimmt die Abstimmung mit Behörden und Verbänden.

Als erste öffentliche Amtshandlung eröffnet die neue Managerin einen Paketshop

Die Flughafen-Mitarbeiter in Laage brauchen nicht zu befürchten, demnächst von ihrer neuen Co-Chefin „undercover“ im Fernsehen vorgeführt zu werden. „Das wäre auch gar nicht machbar, da sie ja nun sofort erkannt würde“, heißt es in der Zeitfracht-Zentrale. Aber ihr Einstieg in den Flughafenbetrieb sei beinahe genauso abgelaufen wie in der Serie: „Offen, anpackend und mittendrin“, sagt der Firmensprecher.

Zum Start in Laage widmete sich Wolters erst einmal den etwas kleineren Päckchen. Als eine der ersten öffentlichkeitswirksamen Amtshandlungen eröffnete sie im Flughafen-Terminal einen Shop des Paketdienstes DPD. Anwohner können hier Päckchen aufgeben und empfangen. Man wolle nicht nur Startpunkt für Flugreisen sein, sondern auch „weitere wichtige Serviceleistungen für die Region bieten“, erklärt Maren Wolters.

Von Gerald Kleine Wördemann