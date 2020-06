So trotzt das Handwerk in MV der Corona-Krise

Rostock

Stimmungsschwankungen sind bei Johann-Gottfried Schmidt an der Tagesordnung. Schließlich ist der Rostocker Instrumentenbauer. In seiner Werkstatt im Tannenweg erschafft, prüft, verleiht und stimmt der 49-Jährige Orgeln sowie Cembalos für Kunden aus MV, Deutschland und Europa. Mit Beginn der Corona-Krise brach ein Großteil des Umsatzes weg.

„Im März beginnt immer die Saison der Festivals für Barockmusik“, sagt Schmidt. Diese Veranstaltungen nutze er nicht nur für die Kundenakquise, sondern stellt auch die Instrumente für das Programm. „Auch Musikschulen und Musikhochschulen waren auf einmal dicht, dabei sind das für uns wichtige Partner und Auftraggeber“, erklärt der Vater dreier Kinder.

Anzeige

Traditionelles Handwerk vom Vater gelernt

Das Handwerk hat in der Familie bereits Tradition. Den Cembalo-Bau lernte Schmidt von seinem mittlerweile verstorbenen Vater Martin-Christian, eignete sich später auf Reisen durch die Republik zusätzliche Kenntnisse, wie den Orgelbau, an. 2003 machte sich der Handwerksmeister und Restaurator dann mit der Werkstatt im Tannenweg selbstständig. „Corona ist der bisher größte von außen verursachte Störfall in meiner Firmengeschichte“, so Schmidt, der einer von zwei Orgelbauern im Land ist.

Weitere OZ+ Artikel

Handwerk schafft Milliardenumsätze Bei den Handwerkskammern im Land sind derzeit mehr als 20 200 Betriebe verzeichnet. Diese beschäftigen mehr als 112 000 Menschen und 5061 Lehrlinge und erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von neun Milliarden Euro. Gemessen an den gesamtwirtschaftlichen Eckdaten können dem Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern etwa zehn Prozent der Bruttowertschöpfung, rund 14 Prozent der Erwerbstätigen und etwa 25 Prozent des Ausbildungsmarktes zugerechnet werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) setzt sich für eine nachhaltige Stärkung des Meisterbriefes ein. Für diesen qualifizierten Abschluss gibt es vom Land Zuwendungen. Die sogenannte Meisterprämie wurde beispielsweise seit 2011 insgesamt 221-mal ausgezahlt. Die Prämie für die 50 besten Absolventen der Meisterausbildung wurde bereits 1411-mal ausgezahlt – insgesamt rund 2,1 Millionen Euro.

Um die Krise zu meistern, zog er alle Register und beantragte Unterstützung vom Land. „Da haben die Verantwortlichen in Schwerin wirklich schnell reagiert: Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Lehrlingsbeihilfe – das ging alles schnell und hat unserem Betrieb sehr geholfen“, bilanziert Schmidt.

Soforthilfe des Landes kommt gut an

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) freut sich über das Lob: „Gerade um kleinere und mittlere Betriebe im Land durch die Krise zu bringen, haben wir ja bisher schon 345 Millionen Euro bereitgestellt“, so Glawe. Bis Ende Mai waren Anträge auf Soforthilfe möglich. Von 42 950 vorliegenden Anträgen wurden Glawe zufolge 35 889 bereits bewilligt und die Zahlung angewiesen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Bei aller finanziellen Hilfe: Instrumentenbauer Johann-Gottfried Schmidt hat mit seinem Traditionshandwerk noch einen entscheidenden Vorteil in Krisenzeiten: „Wir Orgelbauer sind mangels Zulieferern selber Generalisten, stellen Holz- und Metallpfeifen sowie teilweise Klaviaturen alleine her“, erklärt der Firmeninhaber. Das garantiere seinem Betrieb eine gewisse Unabhängigkeit.

Rechtfertigung für die Preisgestaltung

Noch unklar ist, welche Folgen die Krise für den Verkauf seiner edlen und vor allem filigranen Instrumente bedeutet. „Während Orgeln meist für Institutionen wie Kirchen sind, werden Cembalos überwiegend von Privatkunden gekauft“, sagt Schmidt, der sich ärgert, dass er sich gerade für die Preisgestaltung immer wieder rechtfertigen müsste. „Wenn andere unseren Stundenlohn hören, würden einige Berufsgruppen dafür nicht einmal aufstehen. In der Gesamtsumme sind vielen die handgemachten Instrumente dann aber doch zu teuer“, berichtet Schmidt aus Erfahrung.

Nicht nur die Instrumente sind gut gestimmt

Kürzlich hätte er ein Cembalo fertiggestellt. Der Bau dieser Instrumente sei seine Spezialität. Leider ist das handwerkliche Schmuckstück ungeplant immer noch in seinem Besitz. Das läge aber nicht am Preis. „Der Interessent ist leider verstorben“, berichtet Schmidt. Zwischen 600 und 800 Arbeitsstunden stecken in dem Cembalo, das für 28 000 Euro zu verkaufen ist. Schmidt hofft, dass sich dafür noch ein Liebhaber findet. „Denn ein Instrument, das nicht gespielt wird, verfällt.“

Er selbst hat trotz Corona-Krise gut zu tun, beschäftigt zwei Gesellen sowie einen Auszubildenden, der übernommen werden soll. Pro Jahr würde sein Betrieb zwei bis drei Dorf-Orgeln in MV restaurieren, dazu für Kunden in ganz Europa ein bis zwei Orgeln neu bauen. Die Stimmung im Rostocker Handwerksbetrieb ist deshalb trotz Krise optimistisch und gut – nicht nur bei den Instrumenten.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Labude-Gericke