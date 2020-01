So viel Feinstaub verursachte das Silvester-Feuerwerk in MV

Rostock

Wo Feuer ist, ist auch Rauch: In der Silvesternacht waren die Feinstaubwerte in MV deutlich erhöht. Nach Angaben des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) wurden schon seit dem Nachmittag in mehreren Städten Werte über der Norm gemessen.

Am höchsten war die Belastung laut Behörde in Rostock: An der Messstelle „Am Strande“ wurde zwischen Mitternacht und 1 Uhr ein Mittelwert von 293 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft registriert. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag waren es dort 23 Mikrogramm. Eine dauerhafte Belastung von mehr als 50 Mikrogramm gilt als bedenklich für die Gesundheit.

Wetter sorgte schnell für Normalisierung

In MV gibt es 15 über das Land verteilte Messstellen. Ähnlich hoch wie in Rostock war der Feinstaubwert während des Feuerwerks mit 282 Mikrogramm in Stralsund. In anderen Städten war es deutlich weniger: An Messpunkten in Neubrandenburg wurden 124, in Schwerin wurden 108 Mikrogramm ermittelt.

Das Einatmen von Feinstaub kann bei langanhaltender erhöhter Konzentration zu gesundheitlichen Schäden führen, die von Atemwegserkrankungen bis zu Herz-Kreislaufproblemen reichen. Meinolf Drüecke, Leiter der Abteilung für Immissionsschutz beim Lung, gibt jedoch Entwarnung: „In der Silvesternacht war der Spuk nach ein paar Stunden schon wieder vorbei.“ Durch die Wetterbedingungen der letzten Tage mit Regen und Wind hätten sich die kurzfristig hohen Feinstaubwerte wieder normalisiert.

An 14 Tagen Grenzwert überschritten

In Deutschland gilt für Feinstaub ein Grenzwert von 50 Mikrogramm im Tagesdurchschnitt. Wenn dieser Wert an insgesamt 35 Tagen im Jahr überschritten wird, muss die betroffene Stadt reagieren. An der Rostocker Messstelle „Am Strande“, wo die höchsten Silvesterwerte auftraten, war dies 2019 an 14 Tagen der Fall.

