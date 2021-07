So viel Welterbe steckt bereits in MV: Übersicht über alle Stätten

Die Bundesländer dürfen alle zehn Jahre Vorschläge machen, welche Orte in Deutschland Welterbe der Vereinten Nationen werden sollten. Für die neue Liste will MV zwei Stätten melden: die astronomische Uhr in Rostock und das Historisch-Technische Museum in Peenemünde. Welche Welterbe-Stätten es hierzulande bereits gibt – mit Karte.