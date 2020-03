So war das Hochwasser in Wismar und auf der Insel Poel

Wismar/Am Schwarzen Busch

Gegen 6 Uhr werden am Sonntag Straßensperrungen an der Kreuzung am Alten Hafen aufgestellt – die wird bei Hochwasser immer als erste geflutet. So ist es auch diesmal. Die meisten Wismarer haben vorgesorgt und ihre Auto vom benachbarten, größten Parkplatz der Stadt weggefahren. Lediglich kurz hinter der Kreuzung sind noch zwei Fahrzeuge zu sehen. Ihre Räder stehen bereits im Wasser. Die Polizei schaut nach dem Rechten – allerdings nur für wenige Minuten – vermutlich weil das erwartete Hochwasser nicht so dramatisch wüten soll wie im Januar 2019. Damals war am Alten Hafen alles überschwemmt: Häuser, Gaststätten, die Fischereigenossenschaft.

Fischer sicher sein Boot

Ein Fischer schaut sicherheitshalber am frühen Morgen auf seinem Boot noch einmal nach dem Rechten. Seile sind straff über den Kanal gespannt, damit die kleinen Schiffe nicht weggerissen werden. An den Seiten zu den Kaikanten sind Fender angebracht – eine Art Stoßdämpfer, die verhindern sollen, dass die Schiffsrümpfe gegen die Mauer schleudern. Doch so heftig bläst der Wind im Hafen nicht. Dafür steigt das Wasser immer höher – Stück für Stück. „Das wird aber nicht so schlimm“, sagt der Fischer.

Einige Schaulustige treffen ein. Sie sehen: Es fehlt nicht mehr viel, bis es die Ostsee über die Kaikanten schafft. Kleine Wellen schwappen bereits hinüber. „Das wird knapp“, meint ein Segler, der mit seinem Holzboot in Wismar überwintert hat. Aber auch er sagt: „In einer Stunde geht das Wasser wieder zurück.“

Wasser steigt länger als erwartet

Tatsächlich steigt das Wasser länger und höher als vorausgesagt – auf fast bis zu 1,50 Meter über normal. Im Januar 2019 sind es nochmal 40 Zentimeter mehr gewesen.

Erst gegen elf Uhr sinkt der Pegel langsam wieder. Bis dahin steht nicht nur die große Kreuzung unter Wasser. Auch eine dem Hafen gegenüberliegenden Fläche ist überspült. Dort marschiert gerade ein Vater mit seinem Kind hindurch. Sie sind gut vorbereitet, beide tragen Gummistiefel.

Einige Hauseingänge in Hafennähe sind mit Sandsäcken geschützt worden. Doch größere Schäden gibt es nach einer ersten Bestandsaufnahme nicht. Auch die Fischereigenossenschaft Wismarbucht und die dazugehörige Gaststätte „Kutterkaten“ sind trocken geblieben. Nur eine kleine Wasserlache hat sich vor ihnen angesammelt. Beides befindet sich am tiefsten Punkt, am Ende des Alten Hafens, dort, wo das Wasser nicht mehr weiter kann.

Strände überspült

Viele Hochwasser haben die Fischer deshalb schon erlebt. Bei dem im Januar 2019 sind drei Tonnen Fisch und alle Kühlzellen zerstört worden. Bis zur Decke ist das Erdgeschoss damals vollgelaufen gewesen – diesmal bleibt alles verschont.

Am Strand in Wismar-Wendorf weht der Wind heftiger als im Alten Hafen. Dort, wo sonst Spaziergänger entlang schlendern, ist der Sand nicht mehr zu sehen. Große Wellen verschlucken den Strand bis zum späten Nachmittag.

Auch auf der Brücke zur Insel Poel peitschen die Wellen ans Ufer. Kleinere Äste liegen auf den Straßen in Richtung Am Schwarzen Busch. Der Strand des Ortes hat beim Hochwasser im Januar vergangenen Jahres enorm viel von seinen Dünen eingebüßt. Dort, wo die damals abgebrochen sind, schlagen die Wellen diesmal ein. Einige wenige Schaulustige sind zu sehen – allerdings halten sie es wegen Wind, Regen und Schnee nicht sehr lange am Meer aus.

