Wismar

„Der Wahnsinn, so eine Resonanz“, freut sich Sven „Tony“ Lorenz vom Organisationsteam. „Ich komm teilweise gar nicht hinterher mit dem Einweisen“, kommentiert er, während schon der nächste Oldtimer – ein glänzender Trabant – seinen Parkplatz auf der Festwiese vor der Wismarer Reithalle sucht.

„Man merkt, die Leute sind heiß auf sowas nach der langen Pause“, so Lorenz. Zwei Jahre lang konnte der Wismarer Oldtimer- und Teilemarkt nicht stattfinden. Nun scheint am Sonnabend sogar die Sonne – perfektes Wetter für eine Ausfahrt oder eben für die Leute, die „nur mal gucken“ wollen. Und staunen. Und vom eigenen Oldtimer träumen, was angesichts der vielen Schätzchen auf dem Platz ganz automatisch kommt.

Rücksitzbank für die AWO

„Wir haben wohl 350 Zweiräder auf dem Platz und 200 Autos, darunter auch Lkw, Traktoren und Feuerwehrfahrzeuge“, erzählt Mitorganisator Steffan Klüssendorf. Ein großes Familientreffen. Man kennt sich in der Szene beziehungsweise lernt sich kennen. Schon allein für Tipps und Tricks und Ersatzteile.

Zur Galerie Die ältesten Fahrzeuge haben bald den 100. Geburtstag – unsere Fotografin hat sich in manch ein Auto verliebt. Was für Schätze! Und viele kommen aus der Region.

„Joa, ich hab was gefunden“, freut sich Maik Herzberg aus Wismar. Die Rücksitzbank für seine AWO 425 Sport, Baujahr 1960. Er baut das DDR-Kultmotorrad aus dem thüringischen Suhl wieder auf. 70 Euro hat er ausgegeben, und an dem Ding ist noch einiges zu machen. Normal. Herzberg zuckt mit den Schultern. Wer über Geld oder Arbeitszeit nachdenkt, sollte sich keinen Oldtimer zulegen. „Ich weiß nicht, ob der Preis gut war, aber ich hab sie auch schon teurer gesehen. Und ich brauche sie ja.“ Noch glücklicher wäre er gewesen, wenn er den passenden Tacho gefunden hätte. „Aber ich staune einfach nur, wie viele Oldtimer es hier in der Region gibt!“

Blick unter die Haube

Beispielsweise den Volvo PV445 Pick-up von Holger Anspichler aus Groß Molzahn (Gemeinde Rehna), wie die AWO Baujahr 1960. „Ich fahre den fast jeden Tag, auch im Winter! Er soll ja nicht nur rumstehen zum Putzen“, kommentiert Holger Anspichler die entsprechende Frage. Vier Zylinder, 65 PS und sehr selten – das sind die Kenndaten seines roten Schatzes. „Ich liebe alte Volvos!“

Fritz Husader aus Proseken und Udo Friese aus Mallentin schleichen staunend um den Wagen. „Dürfen wir mal unter die Haube gucken?“ Na klar! Und nein, Holger Anspichler verkauft das Fahrzeug nicht! Friese und Husader sind Oldtimerfans, allerdings „ohne“ auf dem Treffen. „Leider! Ich musste meinen aus gesundheitlichen Gründen verkaufen“, so Friese. Nun sei die Frau auch Rentnerin, da wäre vielleicht wieder mehr Zeit für so ein schönes Hobby.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Später steht Friese mit wehmütigem Blick vor dem „Triumph Spitfire“, einem schnittigen Sportwagen, der nicht nur Männerherzen höher schlagen lässt. „Solche alten Autos haben doch einfach was.“ Kein Vergleich mit manch einem heutigen, vollkommen langweiligen und austauschbaren Autodesign. Friese: „Und die verlieren ja auch nicht an Wert, ganz im Gegenteil. Das sind jetzt echte Geldanlagen.“

Liebhaberstücke

Nein, so einen Oldtimer muss man sich nicht schönreden, der ist schön! Beispielsweise der leuchtend weiße EMW 340-2, Erstzulassung August 1952. Es gibt nur noch gut 80 dieser schicken Limousinen in einem fahrbereiten Zustand, obwohl in Eisenach zwischen 1951 und 1955 über 15 000 Stück gefertigt wurden. Der Ford A Pick-up – Erstzulassung 1928 in Detroit – ist ein Hingucker. Wahnsinn, der hatte schon 90 km/h Höchstgeschwindigkeit!

Bianka Selck ist mit ihrer Schwalbe genauso ein Hingucker. „Schwester Agnes!“ Sie war als Gemeindeschwester mit einer blauen Schwalbe und einem Köfferchen hinten drauf um Boltenhagen im Einsatz. Vor dem Trabant 601 S mit dem leuchtenden Dachzelt bleibt manch ein Besucher grinsend stehen. Wer weiß, welche Erinnerungen aus der Jugend da hochkommen!

Für Schrauber

Für neue Erinnerungen oder zumindest viel Aufmerksamkeit sorgt das riesige Gefährt von Ben Völpel (23). „Ein K700A, ein russischer Raketenschlepper, der in der DDR-Landwirtschaft eingesetzt wurde. Jede LPG hatte so ein Ding“, erklärt er. Seinen „Kirowez“ mit fast mannshohen Reifen hat er als 17-Jähriger gekauft und selbst wieder in Schuss gebracht. „Wir fahren mit dem auch Eis essen“, sagt er lachend.

Das Schrauben (und andere artverwandte Tätigkeiten) gehört dazu. Bei Roland Schimpke aus Tillyberg/Neuburg fing es mit der AWO an. Auf so einem Oldtimertreff wie in Wismar hat er den „Framo“ aus Hainichen gesehen und sich verliebt. Seine „Jungs“ haben den Wagen mit Pritsche in Hamburg gefunden – als Restaurierungsprojekt – und dem Papa zum Geburtstag geschenkt.

Das war vor sechs Jahren. Roland Schimpke ist Schlosser, genauso wie Sohn Ingo, so dass der Wiederaufbau als Vater-Sohn-Projekt gelingen musste. „Stück für Stück“, erzählt der Papa. Auf dem Teilemarkt sucht er das passende Lenkrad und den Schockhebel in Elfenbein – „extrem selten!“ Er muss allerdings weitersuchen, in Wismar hat keiner der gut 60 Händler diese Ersatzteile. Vielleicht hat er beim nächsten Oldtimertreffen in Wismar am 25. Juni mehr Glück. Anmeldungen dafür über www.phantechnikum.de.

Von Nicole Hollatz