So war die Taufe der „Aidamira“ vor Mallorca

Palma/Rostock

In einem Traum von einem roten Kleid steht Franziska Knuppe (44) neben Kapitän Manuel Pannzek (43) auf dem Sonnendeck. Alle Blicke der Taufgäste sind in dieser lauen Nacht (18 Grad, klarer Himmel) von Sonnabend auf Sonntag im Hafen von Palma auf Mallorca auf sie gerichtet.

„Du schönes Schiff. Mögest du deinen Gästen die Welt zeigen und ihnen unbeschreibliche Glücksmomente schenken“, sagt Knuppe bei der Taufe. „Liebes Patenkind. Ich taufe dich auf den Namen Aidamira. Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Reise und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.“ Knuppe und Kapitän Pannzek drücken den Buzzer, der eine Vorrichtung auslöst, die die Champagner-Flasche am Bug zerschellen lässt.

Das Model tauft das 14. Schiff der Rostocker Reederei. „Es gibt kaum eine Tour, die ich mit meiner Familie noch nicht gemacht habe“, schwärmt sie. Die gebürtige Rostockerin, die 1997 von Modeschöpfer Wolfgang Joop entdeckt wurde, ist längst mehr als Taufpatin und Markenbotschafterin von Aida. Sie will demnächst auch mit der „ Aidamira“ in Richtung Afrika aufbrechen.

Da hat Johannes Oerding noch aufzuholen. „Ich habe zwar schon häufiger auf Schiffen Musik gemacht, privat aber noch keine Kreuzfahrt unternommen“, verrät er. Musik macht er nun wieder auf einem Schiff, natürlich mit Hut und ganz in Schwarz.

Johannes Oerding unter freiem Himmel ganz nah

Nach einem fast halbstündigen Feuerwerk mit Lasershow erobert der 37-Jährige, der momentan mit seinem Album „Konturen“ ganz vorne in den Charts dabei ist, die Herzen der Taufgäste. An Land füllt er mit seinen Konzerten große Arenen. Nächstes Jahr kommt er nach Rostock (11. März, Stadthalle).

Unplugged mit Gitarre und Keyboard erleben ihn die Taufgäste auf der „ Aidamira“. Ganz nah, ein Clubkonzert unter freiem Himmel. Passend zum Ereignis dürfen Titel wie „Blinder Passagier“ und „An guten Tagen“ natürlich nicht fehlen.

„Diese Momente der Nähe zum Publikum sind der Grund, warum ich Musik mache“, erzählt Johannes Oerding der OZ. An einem neuen Album arbeite er im Moment nicht. „Ich bin froh, dass ich bei meinen Konzerten im Moment meine eigene Musik genießen kann.“

Franzika Knuppe lernte Johannes Oerding kürzlich bei der Bambi-Verleihung kennen. „Ein toller Künstler“, schwärmt Knuppe, die mit ihm die Leidenschaft des Bootfahrens teilt. „Meine Familie lebt in Rostock und wir sind regelmäßig mit unserem kleinen Boot auf der Ostsee unterwegs“, erzählt sie.

Daten und Fakten zur „Aidamira“ 1999 wurde das Schiff in Dienst gestellt. Sie fuhr als „Mistral“ für Festival Cruises, einer Schwester-Reederei von Aida Cruises. Das 14. Schiff der Aida-Flotte ist 216 Meter lang, 29 Meter breit und verfügt über 714 Kabinen, fünf Restaurants und sieben Bars . Für 50 Millionen Euro ließ Aida Cruises das Schiff im November 2019 auf der Werft San Giorgio del Porto in Genua umbauen. Es verfügt über 7 Delux-Suiten, 12 Premium-Suiten, 94 Junior-Suiten, 12 Balkonkabinen, 349 Meerblick- und 240 Innenkabinen.

Das sagt der Kapitän zu seinem neuen Schiff

Dass kann „ Aidamira“-Kapitän Manuel Pannzek nur zu gut verstehen. Er hat eine Vorliebe für kleinere Kreuzfahrtschiffe. „Das Schiff hat eine tolle Struktur. Viel Platz und ein familiäres Flair“, schwärmt Pannzek, der vorher als Kapitän auf der „Aidacara“ fuhr, die als eines der ersten Aida-Schiffe ebenfalls zu den kleineren zählt.

Die Touren über die Weltmeere passen zu dem gebürtigen Hannoveraner. „Ich habe mehr Fern- als Heimweh“, erzählt er. Seit 22 Jahren lebt er mit seiner Familie in Kanada. Seine Schwester arbeitet in der Rostocker Universitätsmedizin.

Und Weihnachten? „Wir machen jetzt mit der Aidamira die Jungfernfahrt nach Kapstadt und am 22. Dezember gehe ich von Bord, um zu meiner Familie zu reisen“, berichtet Pannzek. Um die Geschenke kümmert sich seine Frau.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um zahlreiche Eindrücke der Taufe der „Aidamira“ in Palma de Mallorca zu sehen!

In vier Wochen für 50 Millionen Euro umgebaut

Bei Aida Cruises ist das Chefsache. Denn Chef Felix Eichhorn fällt bei dieser Taufe mit einem Dauerlächeln auf. Sie haben es wieder geschafft: In nur vier Wochen haben sein Team und Partnerfirmen aus dem 1999 gebauten und zuletzt für Costa fahrenden Schiff einen Aida-Kreuzliner gemacht.

Für 50 Millionen Euro. Hier und da riecht es noch nach frischer Farbe oder Reinigungsmittel. Aber zur Jungfernfahrt ist alles fertig.

„Wir sind stolz auf unser neues Familienmitglied und ich danke allen, die hart daran mitgearbeitet haben“, sagt Eichhorn beim Tauf-Dinner. Schier fassungslos vor Freude steht er auf der Bühne des Theatriums, als seine Mitarbeiter ausrechnen, wie viel Geld bei der Aktion „Cruise and Help“ zusammen gekommen ist: 78500 Euro sammelten Passagiere und Crew in den vergangenen Monaten auf den Schiffen der Aida-Flotte- Für dieses Geld wird eine Schule in Namibia gebaut.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Ebel