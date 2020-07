So werden schon die kleinsten Rostocker über Sonnenschutz aufgeklärt

Rostock/Parchim

„Was ist gut und was ist schlecht an der Sonne?“ Prof. Dr. Steffen Emmert blickt in die Runde der Kindergarten-Kinder der „ Krötenwiese“ in Rostock. Die Vier- und Fünfjährigen antworten sofort: „Sie macht alles warm und hell. Die Sonne ist schön. Aber man muss auch aufpassen!“ Es wird munter durcheinandergeplappert. Marlene (4), Olivia (4), Frieda (4), Vincent (5) und Benno (5) ... – die kleinen Hansestädter sind voll bei der Sache.

Sie gehören zu einer von drei Gruppen des Kindergartens, die an diesem Julitag die Gesprächspartner des Mediziners sind. Der Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie an der Unimedizin Rostock erläutert den richtigen Sonnenschutz. Katrin Voß, die Leiterin der Einrichtung im Rostocker Stadtteil Reutershagen, freut sich über das Interesse der Lütten. „Die Aktion ‚Gemeinsam gegen Hautkrebs‘ macht Sinn“, erklärt die Erzieherin.

Jedes Kind bringt eigene Sonnencreme mit

Seit fast 20 Jahren arbeitet die Rostockerin hier. Und sie stellt fest: „Die Eltern reagieren viel sensibler als noch vor einigen Jahren auf die Sonnen-Problematik.“ So bringe jedes der 60 Kinder ihrer Einrichtung seine eigene Sonnencreme mit. Und es sei wichtig, dass bereits die Kleinen wissen, dass Sonnenbräune eine Schutzreaktion der Haut darstelle, so Katrin Voß.

„Eure Haut ist um ein Vielfaches dünner als die eurer Eltern. Deshalb reagiert sie besonders empfindlich auf die ultravioletten Strahlen der Sonne“, erklärt Prof. Emmert. Als er von den Mädchen und Jungen wissen möchte, wer denn auch zu Hause und am Strand Sonnencreme nutzt, schnellen die Arme in die Höhe.

„Seit der Jahrtausendwende hat ein Umdenken hinsichtlich des ungeschützten Sonnenbades bei vielen Erwachsenen begonnen“, betont der Arzt. In der Folge werde bei den Kindern verstärkt auf UV-Schutzkleidung, eine wirksame Sonnenschutzcreme und Kopfbedeckungen geachtet.

Die Kinder in der Rostocker Kita "Krötenwiese" kennen sich jetzt mit dem Sonnenschutz aus - nicht zuletzt Sonnenschutzcreme ist wichtig. Im Bild Emily und Malina (beide sechs Jahre alt). Quelle: Frank Söllner

Gebräunte Haut taugt nicht als Schönheitsideal

Untersuchungen belegen: Je näher die Bundesbürger an der Küste leben, umso größer ist das Hautkrebsrisiko. „Die Bräunung der Haut ist an sich nicht gesund. Und als Schönheitsideal taugt sie schon gar nicht“, erklärt der Arzt. Dann packt er, sehr zur Freude seiner Zuhörer, spezielle Sonnenhüte mit Nackenschutz, Malbücher und Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50plus aus.

Bundesweite Aktion 302 Kindergärten und damit mehr als 20 000 Kinder profitierten im vergangenen Jahr bundesweit von der Aktion „Gemeinsam gegen Hautkrebs“. Diese europaweite „Euromelanoma-Aufklärungskampagne“ wird hierzulande vom Bundesverband der Deutschen Dermatologen in Euskirchen ( Nordrhein-Westfalen) koordiniert. In Mecklenburg-Vorpommern nahmen fünf Kindergärten an dieser Aktion 2019 teil. Fachärzte klären Erzieher, Eltern und Kinder über Hautkrebsrisiken und den nötigen UV-Schutz auf. Weitere Infos: Berufsverband der Deutschen Dermatologen, Wilhelmstraße 46, 53879 Euskirchen, Tel. 0225 1 / 77 62 520, Projektleitung: sarah.call@bvdd.de

Nicht nur im Sommer ist es wichtig, den sogenannten UV-Index zu kennen. Ein Wert größer 5 steht für eine hohe Belastung. „Ab Stufe drei ist der Schutz durch Kleidung und Sonnencreme mindestens mit Lichtschutzfaktor 30 absolut ratsam“, sagt Prof. Emmert. Deshalb sollte man die Vorhersagen zum Beispiel durch den Deutschen Wetterdienst beachten. Katrin Voß nickt zustimmend.

Hohe UV-Belastung führt zu weißem Hautkrebs

Eine über Jahre anhaltende hohe UV-Belastung fördert nachweislich die Entstehung des weißen Hautkrebses, konkret Basaliome und Plattenepithelkarzinome. Prof. Dr. Stephan Sollberg, Vorsitzender der Dermatologischen Gesellschaft MV, verweist auf eine Studie mit mehr als 100 000 Frauen in den USA.

Intensität der UV-Strahlung variiert Die UV-Belastung richtig einzuschätzen, ist nicht einfach. Das betont Dr. Ralf Meerkötter. Er leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) in Oberpfaffenhofen ( Bayern) die Abteilung Fernerkundung der Atmosphäre. Denn die Intensität der UV-Strahlung variiert. Und zwar „je nach Sonnenstand und damit je nach geografischer Region sowie der Tages- und der Jahreszeit“, so der Experte. Wolken verminderndie direkte UV-Strahlung je nach Dicke zwischen zehn und neunzig Prozent. „Doch die Intensität der UV-Strahlung kann durch Reflexion an den Seiten von Schönwetterwolken kurzzeitig sogar stärker sein als bei wolkenlosem Himmel“, erläutert Meerkötter. Umso wichtiger ist es gerade im Sommer, den so genannten UV-Index zu beachten. Ein Wert größer als fünf steht für eine hohe Belastung.

„Plattenepithelkarzinome zeigen sich oft als nicht heilende Knötchen in der Haut beziehungsweise als nässende Stellen“, erläutert Prof. Sollberg. Diese Krebsformen entwickeln sich in schwer lichtgeschädigten Hautbereichen, vor allem im Gesichtsfeld. Seit 2015 werden sie auch als Berufskrankheit anerkannt, so der Fachmann. Nach dem Hautekzem stellen diese Tumore die bundesweit bereits zweithäufigste anerkannte Berufskrankheit dar.

Bis zu 1000 neue Fälle in einer Praxis

Allein in seiner Praxis in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) diagnostiziert der Mediziner jährlich 1000 neue Fälle. Deutschlandweit erkranken alljährlich rund 250 000 Bundesbürger neu. Umso wichtiger sei es, bereits in den Kindergärten die Erzieherinnen, die Eltern und die Kinder über Gefahren der Sonneneinstrahlung aufzuklären. Auch Prof. Sollberg registriert, dass die Eltern sensibler mit dem Problem Sonnenschutz umgehen.

Die Kids in der Rostocker Kita "Krötenwiese" kennen sich jetzt mit Sonnenschutz aus. Im Bild Lena (6) mit einem Malbuch zum Thema Sonnenschutz. Quelle: Frank Söllner

In den kommenden Jahren sollen im Nordosten mehr Einrichtungen in die bundesweite Aktion, die hierzulande auch von der Krebsgesellschaft MV unterstützt wird, einbezogen werden. Der Facharzt betont: „Kindergärten, die an dieser Vorsorgemaßnahme Interesse haben, können sich beim Bundesverband der Dermatologen melden!“ Die „ Krötenwiese“ übrigens hat sich bereits einen Termin für 2021 gesichert.

Von Volker Penne