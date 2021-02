So werden unsere Kinder zu Verlierern“ : Lehrer-Kritik aus MV 

Rostock

In der momentanen Bildungssituation im Corona-Modus stehen Pädagogen im Fokus. Für viele Lehrer bedeuten die Umstände von Distanz- und Präsenzunterricht vor allem hohen anhaltenden Aufwand. Was das in der Realität bedeutet, kommentieren zwei Lehrer einer allgemeinbildenden Schule, deren Namen ungenannt bleiben sollen, aber der Redaktion bekannt sind:

„Ein Klick und der Rechner fährt hoch. Es ist 8 Uhr. Wird es heute gehen? Werden alle Schüler im Netz sein? Laut unseren Ministern, ja. Gestern hatten wir großartige Meetings, es hat uns und den Kindern Spaß gemacht. Heute können wir nicht einmal einen Link versenden. Die erste Mutter ruft schon aufgeregt an. Also wieder Arbeitsblätter? Aber halt, das Internet geht ja gar nicht. In der Zeitung steht, die Digitalisierung schreitet voran. Die Frage ist nur: Wo?

Wir haben in MV eine Lernplattform für alle Schulen bekommen, um einheitlich zu verfahren, jeder Lehrer und Schüler ist mit einem Endgerät ausgestattet, Weiterbildungen für Webseiten wurden angeboten. Wir sind super vorbereitet in die zweite Corona-Welle gegangen. An dieser Stelle sei die Ironie dieser Aussage deutlich benannt.

Die Realität ist eine andere. Ohne wieder aufzulisten, was nicht funktioniert, wäre vieles einfacher, wenn man zunächst damit beginnen würde, einheitliche und präzise Vorgaben von einer Instanz zur anderen an die Kollegen weiterzuleiten.

Sorry, das Handy klingelt. Gerade kommt die Nachricht zum 140. Hinweisschreiben des Bildungsministeriums. Wieder gibt es nur unklar formulierte Aussagen. Da wird erneut jeder Schulleiter stöhnen. Jede Schule macht ihr eigenes Ding, jede macht es anders. Verordnungen sind eben Auslegungssache. Unsere Schüler und, ehrlich gesagt, auch wir als Lehrer brauchen aber einen geregelten Ablauf und klare, für beide Seiten verständliche (!) Festlegungen. So sollten alle Schüler Kontakt zu ihren Lehrern aufnehmen können, unabhängig vom Internet. Ein Diensthandy wäre hilfreich, um auch ohne Internet ansprechbar zu sein. Wir haben noch alte Handys im Schrank – gebt uns eine Dienst-SIM und wir sind dabei. Es wäre eine schnelle und preisgünstige Lösung und sofort umsetzbar. Es muss ja nicht gleich ein iPhone sein. (Für die, die das jetzt nicht im Kontext verstehen: Die derzeitig zu verteilenden Endgeräte sind iPads ohne Schreibprogramm).

Wenn jeder Lehrer seinen Bildungsauftrag erfüllen könnte und alle erreichbar sind, würden auch die Eltern entlastet werden. Es gibt sicher Schulen, wo das vielleicht funktioniert. Aber davon erfahren wir meist nur aus der Zeitung.

Den meisten ist klar, dass bei nicht wenigen Schülern eine Motivation für das Lernen vorrangig durch Noten erfolgt. Aber wie sieht die derzeitige Regelung aus? Eine verpflichtende Notenerteilung für das erste Halbjahr wurde bis zum letzten Schultag vor den Winterferien ausgesetzt. Trotzdem legt jede Schule diesen Termin unterschiedlich aus. Also, bis wann gilt denn nun diese Regelung? Und was gilt überhaupt? Aus dieser unklaren Lage resultiert, dass der eine jetzt eine verbindliche 5 an einen Schüler vergibt, der andere nicht. Der eine schreibt noch bewertbare Arbeiten, der andere macht es freiwillig. Kann es noch unfairer für Schüler, Eltern und uns Lehrer sein? An dieser Stelle sehen wir die Schulämter und Schulleiter in der Pflicht, die ministerialen Hinweise für die Schulen zu konkretisieren.

Es ist kein Problem, den Distanzunterricht dem Präsenzunterricht gleichzusetzen. Eine Leistungsfeststellung und -bewertung für Schüler kann im Distanzunterricht mittels Telefon- oder Videokonferenz stattfinden. Auch die Bewertung von Distanzaufgaben ist möglich.

Der derzeitige Umgang mit unseren Kindern lässt sie zu Verlierern werden. Dabei wäre es möglich, diese Gefahr mit Einheitlichkeit, Klarheit und pädagogischer Kompetenz zu verhindern. Nicht zuletzt ließe sich so auch der derzeit kräftezehrende Job vieler Kollegen auf ein realisierbares Pensum angleichen, denn gerade „verheizt das Land seine Lehrkräfte in allen Schularten“, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft MV.

,Hallo, sind Sie da?’ Unsere Schüler sind jetzt anscheinend doch im Netz. Auf geht’s. Denn trotz aller Probleme haben wir eigentlich den schönsten Job der Welt.“

Von amb