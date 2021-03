Erstmals seit fünf Jahren darf die Rostocker RSAG richtig Geld in neue Angebote investieren: Ab 2022 soll es fast überall in der Stadt auch auf Bus-Linien den 10-Minuten-Takt geben. Zudem werden Linien erweitert. Was sich für die Fahrgäste alles ändert und wer das Ganze bezahlt.