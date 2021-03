Rostock

Wenn Nico Günzel seiner Großmutter erklären müsste, womit er sich beruflich beschäftigt, würde er ihr sagen, er entwerfe Legobaukästen. Allerdings kein Spielzeug fürs Kinderzimmer, sondern vielmehr Werkzeug für die Tiefsee. Vergangenen November gründete der 39-jährige Ex-Marinesoldat im Rostocker Fischereihafen die Firma Framework Robotics.

Das Unternehmen mit fünf Mitarbeitern ist jüngstes Mitglied in einem erlesenen Club: dem Ocean Technology Campus. Der vor einigen Jahren als vage Idee ins Leben gerufene Forschungs- und Industrieverbund besteht inzwischen aus mehr als einem Dutzend Organisationen und Firmen und ist endgültig zum Leben erwacht.

Mit seinen Legobaukästen will Günzel neue Standards in der Tiefseetechnik setzen. Forscher oder Unternehmen, die auf dem Meeresboden tätig sind, können Tauchroboter und weitere Geräte in den modularen Baukasten des Rostockers integrieren. Statt vieler verschiedener, sehr teurer Spezialsysteme wird nur noch eines benötigt, das sich zur Not auch mieten lässt. Der erste Kunde ist das Rostocker Thünen-Institut für Fischereitechnik, das ebenfalls zum OTC gehört.

Einziger Gewinner aus Norddeutschland

Das Netzwerk aus Forschung und Wirtschaft überzeugte Ende Februar die Juroren des Wettbewerbs „Cluster4Future“, den das Bundesforschungsministerium ausgelobt hatte. Unter 140 Bewerbern setzten sich die Rostocker durch, zusammen mit nur sechs weiteren Einrichtungen und als einzige aus Norddeutschland. Dafür gibt es 45 Millionen an Fördergeldern mit der Option, nach drei Jahren weitere sechs Jahre unterstützt zu werden.

Mechatronikerin Anne Vogel an einem Testbecken für Unterwasserbatterien bei Kraken Power. Quelle: Frank Söllner

„Das ist ein riesiger Erfolg“, sagt Uwe von Lukas. Der Leiter des Rostocker Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung ist Koordinator des OTC. Auf einer Etage in einem Neubau im Fischereihafen forschen zurzeit die ersten 13 Wissenschaftler zu meereswissenschaftlichen Themen. Bald sollen es mehr als dreimal so viele sein.

Für 2025 ist der Umzug in einen eigenen Neubau geplant. Der Bürotrakt ist vollgestellt mit Meerestechnik. Neben einem Schreibtisch wartet ein kleiner Tauchroboter auf den nächsten Einsatz. In einer Ecke liegen in einer Kiste rostige Eisenketten aus einem Experiment, das die Haltbarkeit von Verankerungen im Salzwasser testete.

Die Zukunft liegt im Wasser Munitionsbergung in Nord- und Ostsee, Ausbau der Offshore-Windenergie, Aquakultur und ressourcenschonender Fischfang, Tiefseetechnik und Umweltschutz: Die Meerestechnik gilt als Disziplin mit großer Zukunft. In Rostock bündelt das Department Maritime Systeme der Universität seit zehn Jahren Forscher verschiedener Richtungen. Zusammen mit Start-ups und etablierten Firmen entwickelte sich daraus der Ocean Technology Campus (OTC). Der Campus ist jetzt in das Forschungsprogramm „cluster4future“ aufgenommen worden und wird mit 45 Millionen Euro gefördert. Ziel ist es, „Rostock als national und international führendes Zentrum der Unterwassertechnik zu positionieren“.

Hightech für Fischerboote

Die Forscher stammen aus Einrichtungen aus ganz Deutschland, bis Jahresende sollen es mehr als 20 sein. Sie beschäftigen sich mit schädlichem Mikroplastik im Meer und entwickeln Methoden, um mit Hightech die Meere vor Überfischung zu schützen. Ziel sollen fernbedienbare Kamerasysteme sein, mit deren Hilfe Schleppnetzfischer die Schwärme so exakt wie nie zuvor untersuchen können. Die Beifangmenge soll so gesenkt werden. Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunkt des OTC. Zurzeit sind die meisten Schreibtische allerdings verwaist – auch Wissenschaftler arbeiten im Homeoffice.

Die Branche hat die besten Zukunftschancen, ist Lukas überzeugt. Offshore-Windenergie, Fischzucht in Aquakulturen, Rohstoffabbau auf dem Meeresgrund oder die Beseitigung von Altmunition – die Nachfrage nach Meerestechnik und den dazugehörenden Fachleuten nimmt weltweit zu. Und Rostock ist auf dem Sprung, dabei eine zentrale Rolle zu übernehmen und zu einer Art „Silicon Valley“ der Ozeanbranche zu werden.

Anfragen aus Großbritannien

Firmen wie Baltic Taucher sind nicht nur durch ihre großen Tauchroboter schon länger international gefragt. Fast im Wochentakt kommen neue dazu: Erst kürzlich eröffnete Evologics aus Berlin, ein Unternehmen, das sich auf akustische Signalübertragung für den Tiefseebergbau spezialisiert hat, eine Filiale im Fischereihafen. Weitere Neuzugänge werden folgen. „Wir sprechen zurzeit mit vielen Firmen, unter anderen aus Großbritannien“, sagt Uwe von Lukas.

Drei Etagen tiefer hat die Firma Kraken Power ihren Sitz. Im Oktober zog der Betrieb von Bentwisch vor den Toren der Hansestadt aufs OTC-Areal. Geschäftsführer Carl Thiede übernahm das Unternehmen, das damals noch Enitech hieß, 2014 von seinem Onkel. Vier Jahre später folgte der Durchbruch mit dem Einstieg der kanadischen Meerestechnik-Firma Kraken Robotics.

Quallen als Vorbild

Hauptprodukt der 32 Mitarbeiter von Kraken Power sind Batteriesysteme für den Einsatz im Meer. Auf einem Regal in Thiedes Büro liegt ein Exemplar. Es ist etwa so groß, dass eine Golfausrüstung darin Platz fände. Um die Akkuzellen gegen den Druck und eindringendes Wasser zu schützen, sind sie mit Silikon ummantelt. Das Prinzip stammt von Quallen, die trotz ihrer glibberigen Körper in jeder Tiefe zurechtkommen. Zu den Kunden zählt etwa Ocean Infinity, ein amerikanisches Meeresboden-Kartierungsunternehmen, das immer wieder durch spektakuläre Wrackfunde für Schlagzeilen sorgt.

Quelle: Frank Söllner

Das schraubt die Anforderungen hoch. „Wenn jemand eine Meerexpedition startet, die jeden Tag Unsummen kostet, muss die Ausrüstung absolut zuverlässig sein“, sagt Thiede, der in Berlin Maschinenbau studiert und promoviert hat und der dank seiner imposanten Statur und seines Seemannsbarts die Idealbesetzung in jedem Schatzsucher- und Meeresforscherfilm wäre. Wie genau seine Batterien funktionieren und wie sie hergestellt werden, ist Verschlusssache.

Kunden aus aller Welt

Kunden, die aus aller Welt einfliegen, müssen erst eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, bevor sie ins Herz von Kraken Power, die Produktionsräume, dürfen. Dort geht es zu wie in einer großen Elektronik-Werkstatt. Neben hohen Regalen mit Material stehen Wasserbecken neben den Werkbänken. Mitarbeiter testen in einer waschmaschinengroßen Druckkammer, ob die Batterien und Antriebssysteme in 6000 Meter Wassertiefe nicht schlappmachen. Demnächst soll ein zweiter, fünf Meter hoher Drucktank dazukommen.

Die Rostocker Batterien treiben auch Unterwasserfahrzeuge der US Navy an. Hier sind die Geheimhaltungsregeln dermaßen streng, dass nicht einmal Thiede selbst Einzelheiten über den Einsatz seiner Produkte kennt. In einem anderen Projekt entwickelt Kraken Power zurzeit ein automatisches Reinigungssystem für norwegische Aquakulturen. Ein Roboter, so groß wie ein Kleinwagen, taucht dabei autonom um die riesigen Netze, prüft sie auf Schäden und führt Reinigungsarbeiten durch.

Das OTC-Netzwerk, das Thiede als Vorsitzender des Vereins Subsea Monitoring Network mit ins Leben gerufen hat, ist auch für ein etabliertes Unternehmen wie Kraken ein Gewinn. Wenn er möchte, geht Thiede ein paar Meter weiter und bespricht mit den Chefs von Baltic Taucher bei einem Kaffee die nächsten Projekte. Andere Meerestechnik-Experten müssen sich dafür erst ins Flugzeug setzen. Ein weiterer Pluspunkt sei das Meer direkt vor der Tür, um neue Geräte zu testen: „Beim einem neuen Flugzeug kann man ja auch nicht im Hangar ausprobieren, ob es fliegt.“

Von Gerald Kleine Wördemann