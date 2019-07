Rostock

Es gibt etwas Abkühlung für die Menschen in MV. Nach den Hitzetagen geht es etwas milder weiter – und am Wochenende könnte es sogar etwas regnen.

Am Freitag werden bis zu 27 Grad in Rostock erwartet. In Greifswald sind es sogar „nur“ bis zu 25 Grad. Im ganzen Land scheint die Sonne den ganzen Tag lang. Gelegentlich ist mit etwas kräftigeren Böen (33 km/h in Rostock, 41 km/h in Greifswald) zu rechnen.

Am Sonnabend sind für Greifswald Gewitter angesagt. Bei 18 bis 24 Grad frischt der Wind noch etwas auf, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 70 Prozent. Ähnlich sieht die Prognose für Stralsund aus.

Etwas weiter westlich soll es dagegen am Sonnabend deutlich ruhiger zugehen. Für Rostock rechnen die Experten mit 18 bis 26 Grad, zehn Sonnenstunden und lediglich 20 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Gewitter stehen hier nicht in Aussicht.

Am Sonntag nimmt der Regen dann auch in Rostock etwas zu. Die Temperaturen liegen bei schwülen 19 bis 26 Grad. Im Osten des Landes kann es erneut zu Gewittern kommen.

Am Montag folgt: Mehr Regen. 4,4 mm Niederschlag werden für Stralsund erwartet, das ist dreimal so viel wie noch am Sonntag.

