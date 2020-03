So wurde eine Rostockerin mit Ende 50 zur Läuferin

In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Arbeitsagentur bisher elf Firmen mit insgesamt 66 Mitarbeitern von der Kurzarbeit-Regelung betroffen. Die Nachfrage steige an. Der Bundestag hatte Neu-Regelungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld erst am Freitag im Eilverfahren beschlossen.