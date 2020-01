Ob Alter Fähranleger, Brink oder Hamburger Straße: Im neuen „Polizeiruf“ aus Rostock sind einige Orte wiederzuerkennen. Am Sonntag läuft „Söhne Rostocks“ um 20.15 Uhr in der ARD. Hier können Sie nachverfolgen, wann im Film wo genau in der Hansestadt ermittelt wird.