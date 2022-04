Pölchow

Riesenhirsche, Wildpferde, Rentiere, Elche: Sie alle bevölkerten die offenen Landschaften, als sich auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern die Gletscher der letzten Eiszeit zurückzogen. Grasten auf den Wiesen, die noch wenige Jahre zuvor unter eiszeitlichen Gletschern begraben lagen. Und suchten sicher auch hin und wieder eines der vielen, relativ neu entstandenen Wasserlöcher auf, um ihren Durst zu stillen oder sich im Schlamm zu suhlen.

Das war vor etwa 12 000 bis 8000 Jahren. Damals entstanden die zahllosen Sölle, die wir heute auf Feldern und Wiesen in MV finden. Geboren, als die Gletscher sich zurückzogen und schmolzen. Und so genanntes Toteis übrig blieb: bewegungslos gewordene Teile des Inlandeises. Eisblöcke, Eisberge und Eishalden, die von Moränen- beziehungsweise Schmelzwasserablagerungen überdeckt waren.

Manchmal wurde das Eis auch durch die Gletscherbewegungen in den Boden gedrückt und überdauerte zunächst unterirdisch. Eingeschlossen. Beim Auftauen entstanden schließlich Mulden und Senken – unsere heutigen Sölle.

MV hat mehr Sölle als jedes andere Bundesland

Etwa 37 000 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, mehr als in jedem anderen Bundesland. Tendenz sinkend. Denn: Die Industrialisierung der Landwirtschaft, insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren, setzte den Söllen zu. Viele wurden als wilde Müllkippen missbraucht, mit Feldsteinen oder Erde zugeschüttet und umgepflügt, mit Gülle oder Pflanzenschutzmitteln vergiftet, trockengelegt.

Geschützte Wasserlöcher Sölle sind charakteristische, meist runde oder ovale Wasserlöcher in der Grundmoränenlandschaft von Norddeutschland. Entstanden nach dem Abschmelzen des letzten Eispanzers der Weichsel-Eiszeit, werden sie seit dem 18. Jahrhundert Sölle (Einzahl: Soll) genannt. Oder „Himmelsaugen“, weil sich in ihnen oft der Himmel spiegelt. In MV findet man deutschlandweit die meisten Sölle. Während es 1885 noch etwa 58 000 auf dem Gebiet des heutigen Landes gab, sank die Zahl nach der Industrialisierung der Landwirtschaft in den 1960er und 1970er Jahren auf etwa 37 000. Die meisten Sölle besitzen keinen oberflächlichen Zu- oder Abfluss, sondern werden nur durch Niederschlag gespeist. So ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Soll zeitweise kein Wasser führt und austrocknet. Sölle sind durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geschützt (bei Ordnungswidrigkeiten drohen Bußgelder bis zu 50 000 Euro) und indirekt, wenn Sölle Lebensraum für geschützte Tierarten sind (FFH-Arten). Zudem besteht ein Schutz durch das Naturschutzausführungsgesetz MV. Es besagt, dass Maßnahmen, „die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen Beeinträchtigung führen können, unzulässig“ sind.

Ein Soll, das nach Meliorationsmaßnahmen – also der „Aufwertung des Bodes“ – seit etwa fünf Jahren kein Wasser mehr führt, liegt zum Beispiel in Pölchow bei Rostock. Während hier früher jede Menge Frösche und Lurche lebten, Libellen und andere Insekten über dem Ufer und der Wasserfläche tanzten, und hin und wieder sogar Kraniche zu Besuch kamen, ist das Soll mittlerweile nur noch eine Senke in der Landschaft. Ökologisch eher weniger wertvoll. Und kein Einzelfall.

Sölle in Gefahr

„Die Sölle sind in Gefahr“, beklagt Dr. Burkhard Roloff, Agrarexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz MV. Leider gebe es für die Relikte aus der Eiszeit nur wenig Wertschätzung. Dabei sind die Gewässer wertvolle Lebensräume für bedrohte Arten und wichtige so genannte Trittsteine für wandernde Kleintiere. Diese sichern das Überleben der Populationen, indem sie sich „von Trittstein zu Trittstein über größere Distanzen ausbreiten und vermehren können“, erklärt Roloff.

Jedoch: „Wandernde Arten müssen in der Lage sein, die Distanzen zwischen einzelnen Söllen und weiteren Biotopen zurücklegen zu können.“ Das werde unmöglich, wenn die Abstände durch fehlende Trittsteinbiotope zu groß seien.

Lebensraum für viele Arten

Intakte Sölle sind mitunter sehr artenreich – wie man an vielen Söllen in MV und auch bei einigen bei Pölchow sehen kann: An größeren können unter anderem Zwerg- und Rothalstaucher leben, auch Rohrweihen, Wasser- und Teichrallen sowie andere Vögel. Daneben Kriechtiere wie zum Beispiel Ringelnattern oder Lurche wie Teichfrösche.

Dr. Burkhard Roloff steht an einem Soll bei Pölchow. Es führt seit einigen Jahren kein Wasser mehr und müsste saniert werden. Quelle: Frank Söllner

Für zahlreiche Lurch-Arten seien kleinere Sölle beziehungsweise solche mit stärker schwankenden Wasserständen von größerer Bedeutung, unter anderem für Gras- und Moorfrösche, Knoblauchkröten, Laubfrösche, Rotbauchunken und Kammmolche. Grund: Es gibt seltener natürliche Feinde der Kaulquappen – vor allem Fische, erklärt Roloff. Deshalb sei der Fortpflanzungserfolg oft größer. Auch Wasserkäfer, Wasserwanzen und Libellen mitsamt ihren Larven sowie Muscheln und Schnecken fänden in den Kleingewässern auf den Äckern einen Lebensraum.

Schutz ist wichtig

„Gerade die Vielgestaltigkeit und die unterschiedlichen Größen machen Sölle so wertvoll“, erklärt Dr. Jens Arle, Experte für Binnengewässer am Umweltbundesamt in Dessau (Sachsen-Anhalt). Deshalb müssten sie effektiver vor wassergefährdenden Stoffen geschützt und ihre Zerstörung gestoppt werden. Zwar seien sie über das so genannte Wasserhaushaltsgesetz und – wenn von bedrohten Tierarten bewohnt – auch über das Naturschutzgesetz geschützt, betont Arle. Doch zugleich kritisiert er, dass Verstöße nur selten entdeckt und geahndet würden.

Agrarexperte Roloff fordert wirksame „Pufferzonen an Gewässern von bis zu 50 Metern über entsprechende Festlegungen im Landeswassergesetz“. Die Landesregierung solle die Kleingewässer in das amtliche Gewässermonitoring einbeziehen, verlangt er. Und alle Sölle auf den Ackerflächen des Landes erfassen, kartieren. Nicht mehr funktionierende Sölle sollten – wenn nötig – ausgebaggert und entschlammt werden.

Und: Roloff schlägt vor, ein so genanntes Ökowertpapier „Sölle“ zu entwickeln. Damit könnte die Renaturierung von Söllen finanziell unterstützt werden. „Privatleute und Unternehmen könnten einen Beitrag zur Biodiversität leisten“, so Roloff. Bislang gibt es in MV Ökowertpapiere für vier Biotop-Typen – die Waldaktie, die MoorFutures, den Streuobstgenussschein und den HeckenScheck.

Von Thomas Luczak