Soforthilfen für bedrohte Kleinbetriebe in MV: Bereits 10 000 Anträge gestellt

Das Landesförderinstitut (LFI) wird mit Anträgen auf Soforthilfen für Unternehmen, die wegen Corona in Not sind, förmlich überschüttet. „Donnerstagvormittag um 11 Uhr haben wir die 10 000er-Marke geknackt“, sagt LFI-Geschäftsleiter Robert Fankhauser. 80 000 Mal wurden die Antragsformulare von der Internetseite geladen.

Die Behörde verspricht schnelle Bearbeitung. „Sofort nach der Bewilligung lösen wir die Zahlung aus“, erklärt Fankhäuser. Im Normalfall sei das Geld am folgenden Tag auf dem Konto. Um den Antrag zu prüfen, benötigen die Mitarbeiter etwa eine halbe Stunde.

Lange Wartezeiten sollen verhindert werden

Ein Großteil der 260 Mitarbeiter des Instituts ist nur mit den Anträge beschäftigt. Dadurch sollen lange Wartezeiten verhindert werden. Zwölf Beschäftige wurden für den Telefonservice abberufen, um die vielen Anrufe zu beantworten. Das Antragsformular muss ausgedruckt und per Post oder persönlich abgegeben werden.

Auf dem Papier wird neben allgemeinen Angaben auf vier Zeilen nach einer kurzen Begründung für den finanziellen Notstand gefragt. „Eigentlich sollte das selbsterklärend sein“, meint Institutschef Fankhauser.

Auftragsschwund mit ganzer Wucht

Wer sind die Antragsteller? „Alles, was es gibt“, sagt der Geschäftsleiter. Keine Branche und keine Berufsgruppe fehle. „Der Auftragswegfall macht sich bei vielen Unternehmen in voller Wucht bemerkbar“, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe den großen Andrang. Um die Antragsflut zu bewältigen, hat die Behörde mit der Post einen Container-Lieferservice vereinbart und legt am Sonnabend Sonderschichten ein.

Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden

Seit Mittwoch können Firmen bis 49 Mitarbeiter, Freiberufler und Solo-Selbstständige, die sich wegen der Coronakrise in Existenznot befinden, die Soforthilfen aus dem Hilfspaket des Landes beantragen. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Maximal 40 000 Euro

Die Unternehmen erhalten Finanzspritzen zwischen 9000 und 40 000 Euro, gestaffelt nach Mitarbeiterzahl. Insgesamt stehen mehr als 125 Millionen Euro bereit, hinzu kommen die Beträge für Kleinstunternehmen, die das Land für den Bund vorstreckt. Andernfalls hätten Betriebe bis 49 Mitarbeiter die Hilfen sofort beantragen können, Firmen bis zehn Mitarbeiter aber erst nächste Woche.

Die Hilfen sind Teil des MV-Schutzfonds über insgesamt 1,1 Milliarden Euro, der unter anderem noch zinslose Firmenkredite, Bürgschaften und Zuschüsse für Kultur sowie Krankenhäuser enthält.

