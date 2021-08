Sogar auf einem Festival: Hier will Vorpommern-Greifswald in dieser Woche impfen

Greifswald

Nachdem die erste Impfaktion am Lubminer Strand laut Aussagen der Kreisverwaltung erfolgreich verlaufen sei, soll die Aktion fortgesetzt werden. Die „Immunisierung to go“ erfolge am Montag, dem 09. August, im Seebad Bansin, am Dienstag, dem 10. August, im Seebad Heringsdorf, und am Mittwoch, dem 11. August, im Seebad Ahlbeck – jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Geplant sei es, die mobilen Teams in einem Zelt direkt neben den Seebrücken der Seebäder zu platzieren. Spaziergänger und Badegäste könnten so den Impfschutz mit dem Strandbesuch verbinden. Laut eigenen Informationen hätten bei dem ersten Impftag am Strand, der am 2. August in Lubmin stattfand, 71 Menschen teilgenommen – die meisten davon hätten auch ihre erste Impfung empfangen. Wie zuvor soll auch an den Usedomer Stränden sowohl der Impfstoff von Biontec als auch das Vakzin von Johnson&Johnson vergeben werden.

Auch Dorftour wird fortgesetzt

Auch die erste Sonderaktion des Kreises, die „Dörfertour“, wird ein drittes Mal verlängert. Die Idee ist es, den Impfstoff direkt zu den Menschen in die ländlichen Regionen zu bringen, statt sie, wie am Anfang, zu den Impfzentren kommen zu lassen, die es lange nur in Greifswald und Pasewalk gab.

Vom 4. bis zum 6. August finden Impfaktionen auf dem Greifswalder Fischmarkt und in Karls Erlebnis-Dorf in Koserow statt. Am 5. und 6. August zusätzlich im Anklamer Volkshaus und am 4. August im Gemeindehaus Zemitz. Am 7. August wird es sogar eine Impfstraße auf dem Streetfood Festival in Greifswald geben, das am Museumshafen stattfinden wird.

Impfzentren haben weiter geöffnet

Der Kreis hat seit Mitte Juli mehrere Sonderaktionen durchgeführt. Neben der Aktion am Lubminer Strand gab es bereits eine Impfaktion mit Bratwurst und ein „Sommernachtsimpfen“, bei dem Menschen sich nachts am Greifswalder Fischmarkt impfen konnten. 68 Bürger seien laut Infos des Kreises der Aufforderung gefolgt.

Zusätzlich zu den Sonderimpfaktionen bestehen weiterhin mehrere Möglichkeiten im Kreis, sich ohne Termin impfen zu lassen: Dies ist auch künftig im Impfzentrum Greifswald, im Impfzentrum Pasewalk, im Volkshaus Anklam sowie im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt möglich.

Von Philipp Schulz