Soldaten aus MV unterstützen Streitkräfte in Litauen

Rostock.

General Markus Kurczyk, Kommandeur des Landeskommandos MV, spricht im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG über Einsätze seiner Soldaten im In- und Ausland.

Durch das Unterstützen der Impfkampagne ist die Bundeswehr momentan allgegenwärtig. Verändert dieser Zustand das Bild der Truppe in der Öffentlichkeit?

Markus Kurczyk: Das Bild ist ein sehr positives. In der Spitze hatten wir pro Tag 650 Soldaten in Sachen Corona im Einsatz, momentan sind es 250. Wir müssen in Mecklenburg-Vorpommern aber weiter zurückschauen. Es gab den Absturz der beiden Eurofighter, die Waldbrände in Lübtheen – aber auch die Unterstützung bei der Bekämpfung der Vogelgrippe hat das Verhältnis zwischen den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und seinen Soldatinnen und Soldaten ganz wesentlich geprägt. Ich erlebe eine sehr wertschätzende Wahrnehmung, wenn wir täglich in den Gesundheitsämtern und Impfzentren unterstützen.

Es gibt ja auch Feuerwehren, Katastrophenschutz und Technisches Hilfswerk. Ab wann rücken Sie mit Ihren Einheiten zur Unterstützung aus?

In einem Fußballspiel wären wir die Einwechselspieler. Wir sind dann zur Stelle, wenn den anderen die Puste ausgeht. Das prüfen wir genau. Bevor ich die Bundeswehr im Inneren einsetze, prüfe ich, ob es einen zivilen Anbieter gibt, der damit Geld verdient. Dann gibt es noch die ehrenamtlichen Kräfte wie Feuerwehren und THW. Erst wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, kann die Bundeswehr eingesetzt werden.

Im Verhältnis zur Anzahl der Bürger hat MV verglichen mit anderen Bundesländern die höchste Militärdichte. Macht die jetzige Unterstützung bei der Pandemie den Beruf des Soldaten attraktiver?

Für eine nachhaltige Personalgewinnung müssen wir ehrlich miteinander sein. Was wir jetzt als Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie erleben, hat fast nichts mit dem eigentlichen Beruf des Soldaten zu tun. Es wäre falsch anzunehmen, als Soldat nicht flexibel und mobil sein zu müssen. Wer eine Karriere bei der Bundeswehr anstrebt, muss wissen, dass Umzüge und mehrmonatige Auslandseinsätze die Laufbahn bestimmen und dass Soldaten im Einsatz ihr Leben riskieren.

Nicht weit von uns entfernt spitzt sich die Ukraine-Krise wieder zu, wird das Säbelrasseln zwischen der Nato und Russland lauter. Wie ernst nehmen Sie das als Soldat?

Nicht erst seit einigen Tagen nehme ich das sehr ernst. Als Luftwaffe unterstützen wir unsere baltischen Partner schon länger bei der Überwachung ihres Luftraumes. Außerdem verlegen wir gerade Truppenteile aus Mecklenburg-Vorpommern nach Litauen, um unsere Partner dort militärisch zu unterstützen. Auch unsere Kameraden in Polen, zu denen wir als Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Beziehung haben, sind in großer Sorge um die Sicherheit ihres Landes und fühlen sich durch Russland bedroht. Es ist richtig und wichtig, dass Deutschland mit Russland den kommunikativen Ausgleich sucht. Das wünsche ich mir auch für die Nato, für unseren Frieden in Europa. Wir brauchen einen guten Draht zu Putin und Russland. Es muss uns Sorge machen, was in ehemaligen Sowjetrepubliken passiert. Polen und die baltischen Staaten fühlen sich bedroht.

In der Vergangenheit gab es größere Nato-Manöver, bei denen Truppen durch MV in die baltischen Staaten zu Übungen verlegt wurden. Ist so etwas wieder geplant?

Das letzte Manöver wurde wegen der Pandemie eingefroren. In dieser Situation muss man gründlich darüber nachdenken, ob es vertretbar ist, Tausende Soldaten zusammenzuziehen. Aber die Planungen müssen da sein. Verteidigung bedeutet Verteidigungsbereitschaft.

Vor zwei Jahren haben Sie Ihren Posten als Bindeglied zwischen der Bundeswehr und dem Land MV angetreten – mit dem Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown. Was haben Sie sich vorgenommen.

(Lacht) Sehr viel. Das ist alles misslungen. Im Januar 2020 bin ich zurückgekommen nach einem Jahr Kabul. Ich war ein Jahr in Afghanistan mit Personenschutz, habe ein Jahr in einem Raum gelebt ohne Fenster, konnte mich ein Jahr lang nicht frei bewegen, bin immer nur geflogen oder gefahren von einem Ort zum anderen in geschützten Transporten. Dann kommt man zurück mit der Idee, endlich wieder Freizügigkeit zu erleben, in Restaurants zu gehen, zu Konzerten. Und was erlebe ich? Den Lockdown. Das ist gehörig danebengegangen. Aber trotzdem habe ich mich sehr auf Schwerin gefreut, weil meine Familie von der Insel Usedom kommt.

Von Andreas Ebel