Rostock

Ein kurzer, aber harter Lockdown oder weiter mit der Häppchen-Strategie wie bisher? Selbst aus dem Tourismus gibt es mittlerweile Befürworter für die erste Option – in der Hoffnung, so schneller wieder zur Normalität zurückkehren zu können.

Wir haben die OZ-Leser nach ihrer Meinung gefragt: Ist ein harter Lockdown sinnvoll, um schneller zu einem normalen Leben zurückzukehren? Seit Karfreitag haben 1008 Personen mitgemacht (Stand Sonntag 12.20 Uhr).

57,3 Prozent (578 Abstimmungen) sagen: „Nein ein harter Lockdown wäre zu viel“. 41,1 Prozent (414 Abstimmungen) sind hingegen der Meinung, ein harter Lockdown wäre sofort nötig.

Aus der Bundesregierung mehren sich derweil die Stimmen für deutschlandweit einheitliche Regeln. Innenminister Horst Seehofer sagte am Sonntag, es gebe in der Bevölkerung eine große Sehnsucht nach einem einheitlichen Regelwerk. „Mein Vorschlag ist deshalb, die einheitlichen Regeln durch ein Bundesgesetz festzulegen“, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“.

Kommentar: MV braucht einen harten Lockdown – kein weiteres Rumgeeiere

Leser-Kommentare: „Das Virus kann man nicht ausrotten“

Auf der OZ-Facebookseite wird über die Frage nach einem harten Lockdown ebenfalls diskutiert. Daniela Stefaniak schreibt: „Wir sollten uns endlich von der irrsinnigen Idee verabschieden, man könnte ein Virus ausrotten. Impfen würde helfen, aber das wird genauso vergeigt wie andere sinnvolle Maßnahmen vorher. Wenn die einzige Idee unserer Regierung wegsperren ist, läuft was mächtig schief. Ich sehe den sozialen Frieden in Gefahr. Die Gesellschaft wird immer aggressiver und keiner der Entscheider verschwendet auch nur einen Gedanken daran.“

Conny Lübbe dagegen ist klar für einen harten Lockdown: „Natürlich! In anderen Ländern wird auch nicht lange rumgeeiert. Endlich mal einfach durchziehen.“

Andre van Grabow hingegen ist der Meinung, dass man so eine Maßnahme schon viel eher hätte machen müssen. „Vor einem Jahr hätten wir einfach alles vier Wochen zu machen sollen. Jeder wäre vier Wochen zuhause geblieben, der Staat hätte jedem seinen Lohn gezahlt und das Virus wäre gestoppt gewesen. Das ist nun mal versäumt worden und jetzt macht ein Lockdown überhaupt keinen Sinn mehr. Er zerstört nur noch mehr Existenzen.“

Sven Röger bleibt nur noch Zynismus: „Vielleicht wartet man noch ein wenig bis die Intensivstationen voll sind, und überlegt dann noch einmal so 14 Tage ob es sinnvoll ist darüber zu beraten.“

