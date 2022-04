Schwerin

Die Landesregierung hat kürzlich beschlossen, dass die 3G-Zugangsregelung in der Gastronomie ab Gründonnerstag, den 14. April, in Mecklenburg-Vorpommern abgeschafft werden soll. Ob im Zuge der langsam sinkenden Corona-Zahlen in anderen Innenbereichen die Testpflicht ebenfalls entfällt, werde erst kommende Woche entschieden.

Eine nicht-repräsentative Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG richtete bereits die Frage an die Leser, ob die 3G-Regelung überall in MV ab Gründonnerstag abgeschafft werden sollte. 330 Teilnehmer haben an der Umfrage zum Thema bisher teilgenommen – und ein eindeutiges Zwischenfazit geliefert.

Sollte 3G überall in Mecklenburg-Vorpommern ab Gründonnerstag abgeschafft werden? Quelle: Laura Korpal

73,9 Prozent bzw. 244 Personen stimmten für eine MV-weite Abschaffung der 3G-Nachweispflicht in allen Bereichen. 25,8 Prozent oder 85 Umfrageteilnehmer sind gegen eine Abschaffung der 3G-Regelung in MV. Lediglich ein Leser, was 0,3 Prozent entspricht, zeigte sich bisher unentschlossen.

Hier können Sie weiterhin an der Umfrage teilnehmen.

Von cab