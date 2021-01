Rostock

Ein Jahr Coronavirus-Pandemie bedeutet ein Jahr mangelnde Vermittlung von Unterrichtsstoff. Auf diese Formel lässt sich für viele Leser die bisherige Beschulung in der Krise zusammenfassen. Sie fordern daher, das Schuljahr für Kinder in MV wiederholen zu lassen. Die Meinungen dazu gehen auseinander, wie der Blick auf die Kommentare zeigt.

Mone Fri schreibt: „Ein Jahr wiederholen ist doch organisatorisch gar nicht machbar. Es fehlt ja bereits jetzt notwendiges Personal. Sind doch jetzt schon alle überfordert. Zusatzaufgaben zum Verbessern der Noten werden nicht vergeben. Hilfe im Unterricht gibt es derzeit nicht, um die Schüler, die zu Hause sind, nicht zu benachteiligen. Die Schüler können sich also ihren Schulgang klemmen. Die Verantwortung wird schön auf die Eltern abgedrückt.“ Zimo Vanderküste würde einen solchen Schritt ausdrücklich begrüßen. „Finde ich richtig so. Ich bin auch dafür. Wenn man nicht möchte, dass die Kinder verblöden, bin ich auch der Meinung, dass man das Schuljahr wiederholen sollte. Seit einem Jahr findet kein richtiger Unterricht statt.“ Maike Müller sei auch dafür, schreibt sie. „Mein Kind ist fast ein Schuljahr zu Hause, und als Eltern ist es schwer, den Kindern den Stoff so zu vermitteln, wie es in der Schule der Fall wäre.“ Gert Wollmeyer hält dagegen, sagt: „Dadurch geht den Kindern ein ganzes Jahr Lebens- und Entwicklungszeit verloren.“

Josephine Lippmann spricht sich dafür aus, das Schuljahr in ganz Deutschland noch mal zu wiederholen. Sie verpassen einfach zu viel. Und wir als Eltern sind nun mal keine Lehrer. Zudem gibt es auch noch Eltern, die arbeiten gehen müssen, weil kein Homeoffice möglich ist.“ Maggo Bechts plädiert auch für eine Wiederholung, denn „der Onlineunterricht ist völlig für die Tonne. Die Server sind überlastet und funktionieren einfach nicht. Es war abzusehen, dass es so kommt. Die Zeit wurde verschlafen.“

Susanne Olhorn entgegnet: „Sorry, aber es gibt auch Kinder, die dennoch zurechtkommen. Das wäre eine Strafe für diejenigen, die keinerlei Probleme haben. So was muss individuell entschieden werden, aber nicht über alle Köpfe hinweg.“ Katha Bro fügt an: „Ein ganzes Schuljahr zu wiederholen bedeutet aber auch ein Jahr keine Azubis, keine Studenten, keine FSJler und so weiter. Da hängt so ein langer Rattenschwanz dran. Stattdessen einfach die Nebenfächer reduzieren oder streichen und den Stoff der Hauptfächer dann in der Zeit aufholen“, schlägt die Leserin vor. Ein anderer Vorschlag kommt von Daniela Gehring: „Sinnvoll und gerechtfertigt wäre, das komplette Schuljahr nicht zu benoten.“

Enrico Peiler wiederum ist überzeugt: „Ein nicht zu realisierender Vorschlag, da hier alle Kinder, angefangen beim Säugling, in der Betreuung um ein ganzes Jahr zurückgestellt werden müssten. Den daraus resultierenden Betreuungsstau kann man einfach nicht kompensieren.“ Auch für OZ-Leser Peter Hölper solle darüber nachgedacht werden, das ganze letzte Schuljahr zu wiederholen. „Geht nicht, allein schon wegen der föderalen Verantwortung“, fügt Hölper mit vier Ausrufezeichen hinzu. „Aber wann wird ernsthaft und unabhängig gefragt: „Was können nach dieser für alle schwierigen Zeit die Schüler eigentlich? Die Vorbereitung der zehnten und zwölften Klassen auf die anstehenden Prüfungen verdecken die Lücken im Wissen und Können doch nur. Und die anderen Klassen? Schüler mit Lernproblemen? Kinder von Eltern, die Homeschooling nicht praktizieren (können)? Soziale Probleme. Ich weiß, es formuliert sich leicht. Man ist ja auch nicht in der Verantwortung.“

Markus Faber wirft die Frage auf: „Warum wiederholen? Was beispielsweise in den unteren Klassen versäumt wurde, kann und wird in den nächsten Schuljahren sicherlich aufgeholt werden können. Abschlussklassen hatten in den vergangenen Schuljahren genügend Stoff zum Lernen, es geht nur um die Abschlussprüfungen. Und wer bis dahin die Unterrichtsinhalte nicht verstanden hat, dem hilft auch keine Wiederholung der Klassenstufe, das gilt auch für die Abiturprüfungen.“

Von Juliane Lange