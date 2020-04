Sollte über Ende von Corona-Einschränkungen nachgedacht werden? Das sagen OZ-Leser

Rostock

Wie soll die Rückkehr zu einer Art normalem Alltag nach der Corona-Pandemie am besten gelingen? In MV wird der Ruf nach einer „Exit-Strategie“ für die Corona-Krise immer lauter – aus den Kommunen und der Wirtschaft. Die Landesregierung aber betont: Über Lockerungen der strengen Maßnahmen wird erst nach Ostern geredet.

Unterdessen hat eine Reihe von Ländern bereits vorsichtig an eine Lockerung erster Corona-Maßnahmen gewagt: Dänemark will Krippen, Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse wieder öffnen. Die Österreicher dürfen nach Ostern zumindest wieder in den Baumarkt und in kleinere Geschäfte. Die Ausgangsbeschränkungen werden dort allerdings bis Ende April verlängert - das bedeutet, dass man die Wohnung weiter nur mit triftigem Grund verlassen darf. Die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Die bestehende Maskenpflicht im Supermarkt wird ab dem 14. April auf alle geöffneten Läden und die öffentlichen Verkehrsmittel ausgedehnt.

Mehrheit hält Diskussion für verfrüht

So konkrete Pläne sind für Deutschland noch nicht gefasst worden. Selbst Diskussionen darüber werden auf landes- und bundespolitischer Ebene nicht öffentlich geführt. Die OZ hat deshalb die Leser gefragt: Sollte jetzt über ein Ende der Corona-Einschränkungen in MV diskutiert werden?

Für zu früh halten 55 Prozent der Leser eine Diskussion über mögliche Lockerungen. 41 Prozent denken, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um darüber nachzudenken. 4 Prozent sind unentschlossen.

