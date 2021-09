Sommer-Comeback in MV: Welche Anbieter die Saison verlängern

Rostock

Der Sommer erlebt in MV jetzt noch mal ein Comeback: „Bis Freitag haben wir noch das aktuelle spätsommerliche Wetter. Danach geht es zum Wochenende aber mit den Temperaturen nach oben – auf bis zu 25 Grad“, erklärt Meteorologe Ronald Eixmann. Nur im Landesinneren drohen dann bereits Regen und Gewitter. „An den Küsten wird es aber noch mal schön, auch die Ostsee hat derzeit noch um die 17 Grad“, sagt der Experte. Er rät deshalb allen, das Wetter noch mal richtig zu genießen. „Denn nach dem Wochenende war es das dann erst mal mit den sommerlichen Temperaturen. Dann werden die Karten bei Petrus neu gemischt.“

Für sicheres Schwimmen in der Ostsee sorgen unter anderem die Rettungsschwimmer des DRK. Die Wachtürme an den Rostocker Stränden bleiben ebenfalls weiter besetzt. „Wir verlängern bis 19. September“, sagt DRK-Sprecherin Julia Junge. Weil die Ferien in vielen Bundesländern bereits zu Ende sind, stünden allerdings weniger Ehrenamtler für den Einsatz bereit. „Deswegen sind in der Nebensaison wie jetzt nicht alle, sondern immer nur jeder zweite Turm besetzt. Strandbesucher erkennen an der gelb-roten Flagge, ob Rettungsschwimmer vor Ort sind“, erklärt Junge.

In der Blumenstadt Tessin wurde wegen des schönen Spätsommers jetzt sogar die Freibadsaison verlängert. „Eigentlich wäre am Sonntag schon Schluss gewesen. Aber angesichts der Vorhersage öffnen wir noch mal bis Freitag“, sagt Tom Heller. Als Leiter der städtischen Freizeitbetriebe ist er auch für das Naturbad „Südsee“ verantwortlich.

Dort habe das Wasser gerade 18 Grad, sei also sogar wärmer als die Ostsee. Auch die Versorgungseinrichtungen seien noch geöffnet, so dass einem entspannten Tag nichts im Wege steht. Ob die Tore des Freibades auch über Freitag hinaus offen bleiben – darauf will sich Heller noch nicht festlegen. „Wir werden uns dem nicht generell verschließen, erneut zu öffnen. Aber garantieren kann ich das nicht“, sagt er.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer nicht baden, aber dennoch den Strand besuchen will, der kann das auch mit einem Kinoabend verbinden. In Kühlungsborn hat Ostseekino-Betreiber Peer Kretschmer in der Nähe des Bootshafens Strandkörbe für den Filmgenuss aufgestellt. Auch seine Saison dauert noch an – bis mindestens 15. September gibt es jeden Abend eine Vorstellung aktueller Kinofilme. „Danach schauen wir immer, ob uns der Wettergott hold ist und wir vielleicht noch eine Woche dranhängen“, sagt der Veranstalter.

Was das Wetter betrifft, setzt Mayk Borchardt auch auf die Erfahrungswerte der Vorfahren. „Das aktuelle schöne Wetter ist gefühlt noch mal das letzte Aufbäumen, wir rechnen schon bald mit den Herbststürmen“, sagt der Strandkorbvermieter aus Zinnowitz. Deshalb sei für ihn und viele Kollegen im Land die Saison generell immer bis Mitte September begrenzt. Denn wenn der Sturm kommt, müssen die Strandkörbe im Winterlager sein. „Umso mehr freuen wir uns, dass es zum Saisonausklang noch einmal so tolles Wetter gibt.“

Von Claudia Labude-Gericke