Sommer auf Hiddensee: Insel bietet kostenlose Unterkunft gegen Arbeit im Testzentrum

Vitte/Hiddensee

Sie sind reif für die Insel, haben aber noch kein Quartier auf einem Ostsee-Eiland? Dann könnte Sie ein Angebot auf Hiddensee interessieren.

Die Insel vor der Westküste Rügens sucht Leute, die diesen Sommer auf Hiddensee verbringen möchten und bietet ihnen eine kostenlose Unterkunft in Strandnähe sowie vergünstigte Eintrittspreise für Gemeinde-Einrichtungen wie das Inselkino und das Heimatmuseum.

Kleiner Haken: Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Für die Insel-Ferien zum Nulltarif sollen Interessenten als Helfer die Mitarbeiter in einem der vier Corona-Testzentren auf Hiddensee unterstützen. Die Aufgaben: Testzentrums-Gäste empfangen und registrieren, Mund- und Nasenabstriche durchführen, Tests auswerten.

Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Neben freier Logis kann man sich dabei auch ein Urlaubstaschengeld verdienen: Zehn Euro Stundenlohn gibt es für den Job.

Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung, auch am Wochenende. „Die Arbeitszeiten werden im Team und dem Bedarf angepasst – so dass ein Strandbesuch sicher möglich bleibt“, lockt das Ostseebad in der Stellenanzeige. Teamgeist, Freundlichkeit und der Spaß am Umgang mit Menschen sind gewünscht, medizinische Vorkenntnisse von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.

Wer sich für den Job bewerben möchte, kann das auf elektronischem Wege tun – per E-Mail an bueroleitung@seebad-hiddensee.de.

