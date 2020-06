Rostock

Diesen Ferienstart hatten sich die Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern sicher anders vorgestellt. Statt sich in die Fluten der Ostsee stürzen oder am Strand sonnen zu können, hieß es zumindest am Samstag erst einmal: „Schirme raus!“ – denn das Wasser kam von oben und in Massen.

An den Stränden und auf den Promenaden tummelten sich da zumeist Hundebesitzer, die bei jedem Wetter Gassi gehen (müssen) sowie vereinzelte Spaziergänger, die nach dem Motto leben: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung.“

Den Corona-Abstand einzuhalten, fiel da mehr als leicht. Die kühleren Temperaturen machten außerdem den Anreise-Stau erträglicher, der sich vor allem auf die Inseln gebildet hatte. Blechlawinen gab es in Richtung Usedom zu beobachten – nicht alle hatten dabei ein Kennzeichen aus dem Land zum Leben. Obwohl MV zuerst in die Sommerferien gestartet ist, gibt es auch Urlauber aus Sachsen, Berlin, Brandenburg sowie NRW.

Mehr Kitesurfer als Schwimmer im Wasser

Am Sonntag lockerten sich dann der Himmel und die Gemüter wieder auf. In den Seebädern westlich von Rostock tummelten sich spürbar mehr Menschen. Ostseeluft genießen, Fischbrötchen oder Eis essen, auf den Urlaub anstoßen – Möglichkeiten zur Entspannung gibt es an den Küsten zur Genüge. In den Fluten waren es vor allem Kitesurfer, die den Wind für ihren Lieblingssport nutzten.

Nach einer Familienfeier haben Slawik (v. l.), Anastasia und Emily Rojtburd sowie Eka Krawets am Sonntag am Strand von Warnemünde Sonne getankt. Quelle: Ove Arscholl

Slawik, Anastasia und Emily Rojtburd sowie Eka Krawets hatten auch nicht vor, baden zu gehen. Das Quartett genoss vom Warnemünder Strand aus die Sonne. „Wir sind aus Hamburg gekommen, weil die Mama einen runden Geburtstag hatte“, sagt Anastasia Rojtburd. Sie empfand das kleine Ostseebad noch nicht als so voll. „Die Menschen halten sich auch weitgehend an die Regeln und machen Platz, auch wenn es nicht unbedingt immer 1,50 Meter sind“, hat die junge Hamburgerin beobachtet.

Verkaufsstände erschweren den Abstand

Auf der Mole und am Alten Strom fiel das Abstandhalten auch schwer: Die Auslagen der Läden reichten oft über den ganzen Fußweg. 1,50 Meter hielt dadurch kaum ein Passant ein. Auch die Parkbänke stehen recht eng – wenn sie wie am Sonntag von Eisessern voll besetzt sind, ist von Mindestabend nichts mehr zu sehen.

Mund-Nasen-Masken sind auf den Straßen und in den Gassen des Rostocker Seebades kaum zu sehen – nur in den Geschäften halten sich die Kunden an den vorgeschriebenen Schutz.

Geringe Fallzahlen erhöhen das Sicherheitsgefühl

Neben den Urlaubern haben Sonntag auch viele Einheimische die Wetterbesserung für einen Besuch am Strand genutzt. „Man kann sich ja wegen Corona nicht einigeln“, erzählt eine junggebliebene Rostockerin, die mit ihren Freundinnen einen Ausflug nach Warnemünde gemacht hatte.

Genauso sahen das auch Svetlana und Anton Zakharov, die mit ihren Kindern Platon und Rafael auf der Promenade Richtung Leuchtturm schlenderten. „Angst haben wir keine, auch wenn jetzt wieder mehr Leute kommen. Es ist ja immer noch weniger los als in den Großstädten wie Berlin“, sagt die zweifache Mama, die genau wie ihr Mann aus der Ukraine stammt und seit fünf Jahren in der Hansestadt lebt. Die geringen Covid-19-Fallzahlen in MV würden zusätzlich dazu beitragen, dass sie sich sicher fühlen und den Ausflug an die frische Ostseeluft in vollen Zügen genießen.

Gedränge rund um die Straßenmusiker

Nur ein paar Kilometer weiter westlich freut sich auch das Ostseebad Kühlungsborn über die Urlauber. Das zumindest verkünden große Plakate an den Ortseingängen. Im Seebad selbst ist es relativ voll. Der Verkehr stockt nur, wenn die Bäderbahn fährt. Oder die frechen Möwen, die den Ort gerade wochenlang fast für sich hatten, stoisch mitten im Kreisverkehr landen und keine Anstalten machen, wegzufliegen.

Am Aufgang der Seebrücke gibt es am Sonntagnachmittag Livemusik von Straßenkünstlern, die so gut ist, dass Menschen stehen bleiben und – mit Abstand – begeistert zuhören. Am Wasser ist da noch etwas mehr Platz. Jeder, der das entsprechende Equipment mit hat, findet ausreichend Raum für Strandmuschel, Windfang, Schirm und zum Sandburgenbauen. Ins angeblich 17 Grad warme Wasser wagen sich nur wenige.

Selbst auf Einhaltung der Regeln achten

Eine Urlauberin, die ungern mit Namen und Foto in der Zeitung auftauchen will, freut sich darüber, dass wieder Leben in den Seebädern ist. „Schön wäre nur, wenn sich wirklich alle an die Regeln halten“, sagt die Dame mittleren Alters, die vom Besuch in einem kleinen Geschäft auf dem Boulevard berichtet, wo das Personal weder durch Scheiben geschützt war, noch Mund-Nasen-Schutz trug.

„Auch eine Kundin, die nichts auf hatte, wurde nicht auf die Vorschriften hingewiesen“, bedauert die Brandenburgerin und ergänzt: „Gerade die aktuellen Großausbrüche zeigen doch, dass Corona nicht weg ist – auch wenn die türkise Ostsee, sommerliche Temperaturen und viele Menschen in Urlaubsstimmung das gern vergessen lassen.“

Von Claudia Labude-Gericke