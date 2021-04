Sommerurlaub an der Ostsee in MV? So wird er trotz Corona möglich

Rostock

MV ist seit Wochenbeginn in einem harten Lockdown. Urlauber dürfen nicht ins Land. Hotels und Pensionen sind weiter geschlossen. Doch ist ein Sommerurlaub in MV möglich? Die OZ erklärt, wie hoch die Chancen sind und was Sie tun sollten, um im Sommer Urlaub an der Ostsee zu verbringen.

Wie ist die Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern?

Die Inzidenzwerte in MV steigen nicht mehr. Aktuell bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Waagerechtbewegung bei etwa 140. „Es gibt die berechtigte Hoffnung, dass Mecklenburg-Vorpommern aus dem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen heraus ist“, sagt der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali.

Offenbar habe allein die Diskussion um eine Verschärfung des Lockdowns ab Ostern bereits dazu geführt, dass Menschen ihre Kontakte reduziert haben. Nach den Berechnungen könnte MV in etwa vier Wochen den Inzidenzwert von 50 erreicht haben. Das wäre zum Pfingstwochenende ab dem 22. Mai.

Ab wann ist Tourismus in MV wieder möglich?

Auf jeden Fall erst wieder nach Ende des harten Lockdowns. Als Richtwert für stufenweise Öffnungen von Hotels und Pensionen gilt bislang die Inzidenz von 50. „Die Landesregierung will sich an den gemeinsam mit der Branche vereinbarten Stufenplänen orientieren: Erst Urlaub für die Einheimischen, dann deutschlandweiter Tourismus und schließlich auch die internationalen Gäste und der Tagestourismus“, sagt Staatskanzlei-Chef Heiko Geue. „Unser Ziel ist es, den Tourismus so schnell wie möglich wieder zu ermöglichen.“

Die Tourismusbranche hat Pfingsten als Wunschtermin für erste Öffnungen noch nicht komplett aufgegeben. „Man muss sehen, wie stabil die 50er-Inzidenz dann bereits gehalten wird“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf.Modellöffnungen in einzelnen Regionen lehnt der Tourismusverband ab. Für einen sichere Öffnung nach dem Lockdown müssten die Testkapazitäten im Land ausgebaut werden. Daran würde sich auch die Tourismusbranche beteiligen.

Hebelt die Bundes-Notbremse die touristischen Öffnungsszenarien in MV aus?

Nach Einschätzung des Landestourismusverbandes ist das nicht der Fall. Die Bundes-Notbremse sieht zwar ein Verbot von touristischen Reisen bis 30. Juni vor, tritt erst ab einer Inzidenz von 100 in Kraft. Die Öffnungspläne für den Tourismus in MV sollen weit unterhalb dieses Inzidenzwertes greifen. In Regionen mit stabilen Inzidenzen unter 100 können die Länder mit eigenen Verordnungen über Lockerungen und Einschränkungen entscheiden.

Welchen Einfluss hat die Infektionslage in den Herkunftsgebieten der Urlauber auf Ferien in MV?

Im vergangenen Jahr galt, dass Bewohner aus Risikogebieten mit einer Inzidenz von über 50 nicht nach MV reisen durften. Der Tourismusverband geht davon aus, dass es in diesem Jahr größere Differenzierungen geben wird: für Geimpfte, für Genesene und für Getestete. Wie diese Regelungen konkret aussehen könnten, steht noch nicht fest.

Möglicherweise könnte die Testpflicht für Geimpfte entfallen, so Dehoga-Chef Lars Schwarz. Eine generelle Bevorzugung von geimpften Gästen widerspricht nach Einschätzung des Dehoga aber der Gastgebermentalität. „Spannend wird sein, wie Gerichte bewerten, ob und wie lange man Zweifach-Geimpften Grundrechtseinschränkungen zumuten kann.“

Sollten Urlauber jetzt buchen?

„Ich kann jedem empfehlen, jetzt für den Sommer zu buchen“, sagt Dehoga-Chef Schwarz. Man sollte als Urlauber allerdings auf flexible Stornierungsbedingungen achten. Generell gilt: Sind touristische Übernachtungen wegen einer Pandemie verboten, muss ein Hotelier oder Vermieter von sich aus stornieren. Dann muss der Gast den Zimmerpreis nicht bezahlen. Ansonsten gelten die zwischen Vermieter und Gast vereinbarten Stornoregeln.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Großteil der Gastgeber komme den Gästen in der Pandemie mit angepassten Regelungen entgegen, so Woitendorf. Laut einer Verbandsumfrage haben 51 Prozent der Beherbungsbetriebe ihren Gästen kulantere Stornierungsbedingungen und weitere 25 Prozent Sonderkonditionen beispielsweise für flexible Umbuchungen eingeräumt.

Wie sieht der Vorbuchungsstand aus?

Einer Umfrage des Tourismusverbandes von Ende März zufolge lag der Vorbuchungsstand für den Sommer bei etwa 60 Prozent. „Noch nie hatte der Vorbuchungsstand aber so wenig Aussagekraft wie in diesem Jahr“, sagt Woitendorf. Die Touristiker gehen davon aus, dass die Buchungen sprunghaft ansteigen, wenn Daten für den Tourismusstart feststehen.

„In diesem Jahr wird die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland so hoch sein wie noch nie“, ist sich Woitendorf sicher. Nach sieben Monaten Lockdown sei eine hohe Auslastung auch nötiger denn je. „Es geht um die Existenz der Unternehmen.“

Was wird mit den Preisen?

Generell gilt: Je stärker die Nachfrage und je knapper das Angebot, desto höher sind die Preise. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise gegenüber den Vorjahren laut Tourismusverband um durchschnittlich acht bis zehn Prozent. In diesem Jahr sei mit einer leichten Preisanpassung zu rechnen.

„An der Preisschraube sollte aber nicht unendlich gedreht werden“, so der Tourismusverbandschef. Zum einen, weil andere konkurrierende Tourismusgebiete auch wieder öffnen und zum anderen, weil zusätzliche Leistungen in den Urlaubsorten wie Kulturangebote noch nicht im vollen Umfang zu Verfügung stehen oder genutzt werden könnten.

Von Martina Rathke