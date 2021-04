Rostock

Ist ein normaler Sommer möglich, wenn MV jetzt in einen harten Lockdown geht? Es ist diese Frage, die die Leser derzeit beschäftigt. Denn: Ab Montag gilt ein zunächst vierwöchiger Lockdown. Ziel ist es, die landesweite 7-Tage-Inzidenz wieder unter 100 zu senken. Sie liegt derzeit knapp unter 150. Bis auf die Ausgangsbeschränkungen sollen die Maßnahmen landesweit einheitlich gelten. Manuela Schwesig ließ sich dazu mit den Worten zitieren: „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird kein Sommerurlaub in MV möglich sein.“

Claudia Geimer schreibt daraufhin: „Alles schon mal gehört. Wenn wir jetzt nicht handeln, können wir kein Weihnachten, dann kein Ostern feiern et cetera. Die Politik legt immer dieselbe Platte auf. Jetzt noch ein kurzer, harter Lockdown, dann gibt es Lockerungen.“

Enrico Sacchi meint: „Was interessiert uns der Urlaub in MV? Es geht in erster Linie um unsere Kinder, dass sie endlich wieder ein normales Leben haben, normal zur Schule gehen können und ihren Unterricht bekommen. Wir Eltern wollen nicht irgendwann zu Psychologen laufen müssen mit unseren Kindern. Dabei gibt es einen Bürgermeister in Rostock, der hat viel bessere Vorschläge.“

Sommerurlaub? Und die geschlossenen Schule?

Kathi Heitmann sagt, der Sommerurlaub sei ihr egal. „Ich will, dass meine Kinder endlich wieder ein normales Leben führen können. Vor allem, dass die Schulen aufbleiben.“ Angie Seegert fragt: „Ernsthaft? Sommerurlaub? Und die geschlossenen Schulen, die extremen Bildungslücken, die vermehrten psychischen Probleme bei Kindern sind egal?“

Stefanie Brü glaubt nicht an das Versprechen vom Sommerurlaub. „Es wird alles wieder richtig lange zubleiben, und damit wir Bürger die Hoffnung haben und die Maßnahmen als in Ordnung empfinden, wird gesagt, dass wir im Sommer Urlaub machen dürfen. Letztendlich werden wir keinen Urlaub machen dürfen, nicht mal im eigenen Bundesland.“

Kritik kommt auch von Elisa Justh. „Hin und her und lockern und fester ziehen und öffnen und schließen und ja und ach nein, doch nicht und hoffen und doch wieder bangen. Das macht die Menschen kaputt. Nicht das Virus macht uns kaputt, sondern dieses immer fortwährende Hin und Her der Politik, vor allem die Perspektivlosigkeit. Wie lange, meinen die werten Damen und Herren Politiker, sollen die Menschen das noch aushalten können?“

Dauerlockdown mit irreparablen Schäden

Auch Kati Tobe zeigt sich enttäuscht ob der Maßnahme eines neuerlichen Lockdowns. „Es wird also weiterhin anhand einer politisch festgelegten Größe, steigender Inzidenzzahlen und damit über Angst und Panikmache reagiert und regiert. Fakt ist, dass wir dieses Virus nicht mehr loswerden. Das heißt, wir müssen mit ihm leben lernen.“ Zum Stichwort Tests schreibt Tobe: Die Teststrategie führe ihrer Meinung nach in den Dauerlockdown mit irreparablen Schäden.

„Nach einem Jahr Erfahrung ist der nächste Lockdown eine unverständliche und nicht gerechtfertigte Maßnahme. Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr sind lächerlich. Wer sich treffen will, trifft sich einfach früher. Über die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung des Immunsystems wird nicht gesprochen. Joggen am Abend zum Stressabbau, Spazierengehen, um von der Arbeit und dem Haushalt mal abzuschalten, soll verboten werden, obwohl sich im Freien kaum einer angesteckt hat. Die Menschen werden immer dicker und sind psychisch nach einem Jahr Lockdown schwer angeschlagen. Dieser Zustand macht es Krankheiten leichter.

Tobe würde sich wünschen, so unterstreicht sie, „dass die Expertenkreise dringend erweitert werden, dort konstruktive Beratungen stattfinden und andere Meinungen akzeptiert und in die Strategie eingearbeitet werden. Das würde die Transparenz, die Glaubwürdigkeit und das Verständnis steigern. Zudem wünsche ich mir mehr Offenheit zu Meinungsverschiedenheiten und friedlichen Diskussionen in der breiten Öffentlichkeit.“

Von Juliane Lange