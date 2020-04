Sonderrolle? Angestellte des Landes MV erhalten Extra-Urlaub für Kinderbetreuung

Rostock

Diese Regelung sorgt zumindest für leise Kritik in der freien Wirtschaft: Mitarbeiter der Landesverwaltung in MV, zu der auch Finanzämter, Polizeireviere oder Universitäten zählen, können bis zu 20 Tage Sonderurlaub nehmen, wenn sie die Zeit zur Absicherung der Kinderbetreuung benötigen.

Die Regelung diene dem Infektionsschutz, solle die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienst sichern und Härtefälle vermeiden, sagt der Sprecher des Finanzministeriums, Stefan Bruhn der OZ. Das Innenministerium hatte bereits am 13. März für die gesamte Landesverwaltung (70 000 Angestellte) folgendes verfügt: Beschäftigte, die aufgrund der Schließung von Kita oder Schule die Betreuung ihres minderjährigen Kindes sicherstellen müssen, sollen nach Möglichkeit im Homeoffice arbeiten.

„MV geht hier keinen Sonderweg“

Soweit dies – nach Abstimmung mit dem Vorgesetzten – aufgrund der Spezifika der ausgeübten Tätigkeit oder der technischen Voraussetzungen aber nicht möglich ist, „kann eine bezahlte Freistellung für zunächst insgesamt zehn Arbeitstage gewährt werden, sofern eine anderweitige Betreuung nicht gewährleistet und das Kind noch nicht zwölf Jahre alt ist“, heißt es in einem Schreiben der Behörde.

Eine bezahlte Freistellung für zehn weitere Arbeitstage sei dann möglich, wenn ein zu betreuendes Kind noch nicht acht Jahre alt ist oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist – oder „wenn mehr als zwei Kinder, die jeweils noch nicht 12 Jahre alt sind, zu betreuen sind.“

MV gehe dabei keinen Sonderweg. Grundlage der Regelung seien die einschlägigen Rechtsgrundlagen (Sonderurlaubsverordnung für Beamte und Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder), die bundesweit Anwendung fänden, betont Bruhn. Sie gäben dem Dienstherrn die Möglichkeit, auf besondere Lagen wie die aktuelle Pandemie zu reagieren.

„Freie Wirtschaft braucht ähnlich gute Bedingungen“

Bei Unternehmern sorgt die Regelung dennoch zumindest für Diskussionen. „Ich finde ja grundsätzlich gut, wenn es in der Krise Bestimmungen gibt, die Mitarbeitern das Leben erleichtern. Aber wir brauchen schon ähnliche Bedingungen in Verwaltung und freier Wirtschaft“, fordert der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens.

Er spielt damit auf eine neue bundesweite Regelung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes an. Arbeitnehmer, die nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, können danach für insgesamt sechs Wochen in der Corona-Krise Sonderurlaub zur Kinderbetreuung bekommen. Der Staat übernimmt dann für diese Zeit 67 Prozent der Kosten, wenn es die betroffenen Unternehmen nicht können – allerdings keine 100 Prozent wie bei der Landesverwaltung. „Dabei zahlt die freie Wirtschaft, die Steuern, um das abzusichern“, sagt Jürgens.

Offizielle Statements bleiben moderat

Etliche Selbstständige in MV finden das ungerecht, äußern sich aber nicht öffentlich. In Corona-Zeiten bleiben die offiziellen Statements moderat. „Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich keine grundsätzliche Ungleichbehandlung“, sagt etwa deren Geschäftsführerin Diana Behr. Zwar sei die Erstattung für 20 Tage im öffentlichen Zeitraum komplett, dafür sei die Spanne in der freien Wirtschaft mit sechs Wochen länger.

Sven Müller, Geschäftsführer der Unternehmerverbände in MV, hält sich auffallend zurück mit Kritik am Land: „In Zeiten der Corona-Pandemie müssen alle Arbeitgeber darauf bedacht sein, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bewältigung der persönlichen Auswirkungen nach Kräften zu unterstützen. Das gilt auch für das Land. Alle Häuser arbeiten seit Wochen unter Hochdruck, oft bis an die Grenze der Belastbarkeit“, gibt er diplomatisch zu Protokoll.

Noch keine Übersicht, wie viel Sonderurlaub genutzt wurde

Susanne Schöttke, Landesbezirksleiterin von Verdi Nord, sieht die Regelung der Landesregierung als „gute und pragmatische Lösung, die einfach in der Sache hilft.“ Es sei wünschenswert, wenn ähnliche Vereinbarungen auch von den Unternehmen in der freien Wirtschaft getroffen werden könnten.

Wie Finanzministeriumssprecher Bruhn sagt, gibt es bislang keine Übersicht darüber, wie viele Mitarbeiter der Landesverwaltung bereits tatsächlich von der Sonderurlaubs-Regelung Gebrauch gemacht hätten. Die Möglichkeit sei zunächst befristet bis 3. Mai, womöglich wird sie aber verlängert.

Verzögerungen bei Steuerbescheiden wegen der Regelung?

Ob es beispielsweise in Finanzämtern wegen der Regelung zu Verzögerungen von Bearbeitungen kommen könne und Steuerbescheide später versendet würden wegen vieler Sonderurlaubsfälle, könne er derzeit nicht einschätzen, so der Sprecher. Die erlebte Realität sei allerdings eine andere: In den Behörden werde bis zum Umfallen geackert und sich gegenseitig unterstützt, um die enorme Arbeitsflut in der Corona-Krise zu bewältigen.

„In den Finanzämtern sind in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Neuregelungen umgesetzt worden, um insbesondere Unternehmen zu unterstützen. So mussten Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen, Stundungsanträge, Fristverlängerungen und viele weitere steuerliche Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit bearbeitet werden“, betont Bruhn.

Verdi-Chefin Schöttke warnt derweil vor einer kleinen Neiddebatte: „Der Staat hat für die freie Wirtschaft zuletzt sehr viele Entlastungsregelungen getroffen.“ Die Sonderurlaubsregelung des öffentlichen Dienstes für die Kinderbetreuung sollte Vorbild sein statt Anlass für Kritik.

Von Alexander Loew