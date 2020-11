Auf einer Sondersitzung des Landtags am Freitag soll Mecklenburg-Vorpommerns designierter neuer Innenminister Torsten Renz (CDU) vereidigt werden. Außerdem will der Landtag über die Ergebnisse der am Mittwoch geplanten Bund-Länder-Schalte zu den Corona-Beschränkungen ab Anfang Dezember beraten.