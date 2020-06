Kostenlos bis 08:34 Uhr Sonne-Wolken-Regen-Mix: So wird das Wetter am Wochenende in MV

Sonne, Wolken, Regen und Temperaturen bis zu 20 Grad: Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen.