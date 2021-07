Sonnencreme vom Vorjahr: Rostocker Medizinerin warnt vor krebserregenden Substanzen

Rostock

Die Temperaturen im Nordosten sind hochsommerlich. Die Sonne brennt. Die Eigenschutzzeit der Haut vor einem Sonnenbrand variiert beim hierzulande dominierenden nordischen Typ zwischen zehn und 20 Minuten. Geeigneter Sonnenschutz ist gefragter denn je. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung bei vielen Bürgern, ob sie vorhandene Altbestände noch verwenden sollten. „Die Zahl der Anfragen steigt“, bestätigt Nora Röder (31) von der Verbraucherzentrale MV. Denn die Sorge sei groß, dass sich in der Sonnenmilch aus dem vergangenen Jahr krebserregende Stoffe bilden können, verdeutlicht die studierte Ökotrophologin.

Sonnenschutzfilter verändert sich

„Diese Ängste sind durchaus berechtigt“, erklärt Prof. Dr. Julia Tietze (43). Die Leiterin des Hautkrebszentrums der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie an der Unimedizin Rostock fordert: „Hände weg von alter Sonnencreme!“

Der Grund: Der in vielen Präparaten enthaltene Sonnenschutzfilter Octocrylen. Denn dieser verändert sich im Laufe der Zeit. „Aus ihm wird das Molekül Benzophenon. Und dieser Stoff kann in die Haut eindringen“, betont die Medizinerin. Die Folgen sind mitunter gravierend.

So sei in Tierversuchen nachgewiesen worden, dass Benzophenon nicht nur Ausschläge, Entzündungen oder Allergien auslösen könne. „Diese chemische Verbindung, die zu den Gruppen der Ketone und Aromaten zählt, ist krebserregend“, so Professorin Tietze.

Sie rät auch grundsätzlich zur Entsorgung, wenn die Creme ihre Konsistenz verändert hat oder ungewöhnlich riecht.

Geringere Anforderungen an Kosmetikartikel kritisiert

Verbraucher sollten einen genauen Blick auf die Inhaltsstoffe der Sonnenschutz-Produkte werfen. „Mittel, die Octocrylen enthalten, sind zu meiden“, sagt Verbraucherschützerin Röder. Französische Mikrobiologen fordern bereits ein generelles Verbot von Präparaten, die derartige Substanzen enthalten. Auf der US-amerikanischen Inselgruppe Hawaii ist der Verkauf derartiger Sonnencremes, die unter anderem auch die Korallenbestände schädigen, bereits untersagt.

Bei Sonnenschutzmitteln handelt es sich um Kosmetikartikel. „Diese müssen nicht die besonders hohen Anforderungen erfüllen, denen Medizinprodukte unterliegen“, kritisiert Hautkrebs-Expertin Prof. Tietze.

Warentester checkten Sonnenschutz Die Experten von Stiftung Warentest prüften kürzlich 17 Cremes, Lotionen und Sprays mit hohem und sehr hohem Sonnenschutzfaktor (30, 50 und 50+). 14 von ihnen schützen demnach erstklassig. Ergebnis: Guten Sonnenschutz gibt es schon für wenig Geld. Zehn sehr gute und gute Sonnenschutzmittel für Kinder haben die Experten zudem aufgelistet unter https://www.test.de/presse/pressemitteilungen/Sonnenschutzmittel-Sehr-guter-UV-Schutz-fuer-wenig-Geld-5761992-0/

Stiftung Warentest hatte kürzlich eine Reihe von Sonnenschutzmitteln gecheckt (siehe Kasten). Auf die Frage der Tester, ob von Sonnenschutzmitteln aus der Vorsaison im Zusammenhang mit dem UV-Filter Octocrylen ein Risiko ausgehe, erklärte das Bundesinstitut für Risikobewertung: „Die Datenlage sei zur Beantwortung der Frage nicht ausreichend.“

Tiegel-Symbol beachten

Prof. Tietze empfiehlt jedoch, es nicht nur bei der Kontrolle des Ablaufdatums, das auf der Tube vermerkt ist, zu belassen. „Achten Sie unbedingt auf das kleine Bild-Symbol – einen geöffneten Tiegel. Dieser ist stets mit einer Angabe – zum Beispiel 6 M – versehen“, erläutert die Ärztin. Das bedeutet, dass das Mittel nach dem Öffnen sechs Monate haltbar ist. Voraussetzung: Es wird ordnungsgemäß, also vor allem kühl, aufbewahrt. Der Kühlschrank ist ein geeigneter Ort.

Die Praxis sieht jedoch anders aus. So liegt das an den Strand mitgebrachte Schutzmittel häufig in der prallen Sonne. Oder es befindet sich über Stunden im aufgeheizten Pkw. „Dadurch wird der Umwandlungsprozess von Octocrylen in Benzophenon beschleunigt“, erklärt Prof. Tietze.

Die Medizinerin betont trotzdem die Notwendigkeit, mit einem geeigneten Mittel für einen effektiven Schutz vor der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts zu sorgen. Dabei spielt nicht nur der Lichtschutzfaktor – Minimum 20 für Erwachsene und 40 bis 50 für Kinder – eine wichtige Rolle. Es komme gerade bei häufigem Aufenthalt im Wasser auf ein mehrmaliges und ausreichendes Eincremen an. So sei für das Gesicht beispielsweise eine Menge nötig, die etwa auf einem Teelöffel Platz findet.

Von Volker Penne