Sonniges Frühlingswetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern steht ein sonniger Wochenstart mit teils sommerlichen Temperaturen bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit nahezu ungestörtem Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen lägen bei 18 bis 22 Grad - an der Vorpommerschen Küste werde es etwas kühler. Auch in den kommenden zwei Tagen halte das milde Klima an: Am Dienstagmittag und -vormittag ziehen den Angaben zufolge zwar zeitweise Wolken auf - im Binnenland werden dennoch bis zu 19 Grad ohne Regen erwartet. Mittwoch soll das Thermometer bei schwachem Wind auf bis zu 21 Grad klettern.

Lesen Sie auch: Die Wettervorhersage für ganz Deutschland

Bildergalerie: Trotz sonnigen Frühlingswetters sind kaum Ausflügler unterwegs

Zur Galerie Trotz sonnigen Frühlingswetters waren am Sonntag kaum Ausflügler unterwegs.

Von dpa/RND