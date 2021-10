Rostock

Der Anti-EU-Kurs Polens bereitet der Wirtschaft und Politik in MV zunehmend Sorge und lässt Befürchtungen eines möglichen EU-Austritts Polens wachsen. Tausende Polen hatten am vergangenen Wochenende gegen einen Polexit demonstriert. „Wir sehen die Diskussionen mit Sorge“, sagt der Geschäftsführer der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch. Ein Polexit wäre ein Zurück zu den 1990er Jahren, was niemand in der Grenzregion wolle. 

Schwesig: „Polen gehört zur Europäischen Union“

Nach einer umstrittenen Justizreform hatte das polnische Verfassungsgericht Anfang Oktober entschieden, nationales Recht über EU-Recht zu stellen. Die EU-Kommission hatte daraufhin auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien gedrungen. Der Streit heizte Diskussionen um einen möglichen EU-Austritt Polens an. Klare Worte von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): „Polen gehört zur Europäischen Union. Wir wünschen uns, dass es auch so bleibt.“

Es sei richtig, dass Deutschland die EU bei der Durchsetzung europäischen Rechts unterstütze, sagt Innen- und Europaminister Torsten Renz (CDU). „Der Polexit wäre eine Katastrophe für die EU, insbesondere auch für Mecklenburg-Vorpommern.“

Zweitgrößter Außenhandelspartner

Polen ist nach den Niederlanden mit 1,2 Milliarden Euro der zweitwichtigste Außenhandelspartner MVs. Der östliche Landesteil ist mit der polnischen Wojewodschaft Westpommern eng verzahnt und profitiert stark von der Arbeitnehmerfreizügigkeit und dem EU-Binnenmarkt. 400 Firmen mit polnischen Chefs arbeiten laut IHK auf deutscher Seite, etwa 250 deutsche Unternehmen in Polen. Rund 3600 bis 4000 Polen sind sozialversicherungspflichtig in MV beschäftigt, vor allem im Tourismus und in der Pflege.

Brexit als warnendes Beispiel

„Ein Polexit wäre für MV extrem belastend“, sagt der Rostocker Politologe Wolfgang Muno. Er denke nicht, dass Polen den Streit mit der EU auf die Spitze treiben werde. „Die rechtskonservative PiS-Partei ist zwar nationalistisch und populistisch, aber nicht dumm.“ Polen sei mit 13,2 Milliarden Euro der größte Empfänger von EU-Geldern. „Der Brexit zeigt, was für katastrophale Folgen ein EU-Ausstieg hat.“ Muno interpretiert die antieuropäischen Töne als Teil des beginnenden Wahlkampfes. Das Oppositionsbündnis führt der proeuropäische Ex-Premier Donald Tusk an.

Mehrheit glaubt an die EU

Die große Mehrheit der Polen (88 Prozent) ist für einen Verbleib des Landes in der EU, ergab eine Befragung von United Surveys. Nur gut 7 Prozent finden, dass Polen die EU verlassen sollte. Einen Austritt Polens halten gut 57 Prozent für unwahrscheinlich, knapp 30 Prozent sehen dies allerdings als realistisches Szenario.

„Wir konzentrieren uns weiter darauf, wie wir die Metropolregion Stettin voranbringen können“, sagt IHK-Chef Haasch. Die Botschaft: Den politischen Streit zwischen Brüssel und Warschau außen vor lassen und den Blick auf die Wirtschaft richten. Minister Renz fordert, bereits im Oppositionsmodus: „Die Landesregierung muss ihre Beziehungen zu Polen deutlich ausbauen.“

Von Martina Rathke