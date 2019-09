Rostock

Die AfD hat bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen wie erwartet große Zugewinne erzielt. Sie wurde jeweils zweistärkste Kraft, blieb jedoch in beiden Ländern deutlich hinter der jeweils größten Regierungspartei zurück. In Brandenburg blieb die SPD trotz Verlusten vorne, in Sachsen konnte die CDU einen deutlichen Vorsprung verteidigen. In MV stießen die Ergebnisse auf gemischte Reaktionen: Zwar drückten alle anderen Parteien ihre Sorge über die Zugewinne der AfD aus. Sie zeigten sich aber auch erleichtert, dass doch mehr Wähler ihre Kreuze an anderer Stelle machten, als vor den Wahlen befürchtet worden war.

SPD : Schwesig schließt Kooperation aus

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sagte, viele Menschen hätten ganz klar die demokratischen Parteien gewählt. Das Ergebnis für die AfD könne die SPD jedoch nicht kalt lassen. „Es ist erschreckend, dass eine Partei, die keine klare Trennlinie zum Rechtsextremismus zieht, von rund einem Viertel der Wählerinnen und Wähler unterstützt wird.“ Viele hätten die AfD gewählt, um ihren Protest auszudrücken. Die SPD werde weiter auf Wähler der AfD zugehen, betonte die kommissarische SPD-Bundesvorsitzende, schloss aber gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit der Partei aus. „Alle müssen sich bewusst machen, dass die Zahlen der AfD zeigen: Wir müssen die Bedürfnisse im Osten wahrnehmen.“

CDU : Kein Anlass zu Jubel

Der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert meinte: „Die Wahlergebnisse bieten keinen Anlass zu Jubel: Die Große Koalition in Sachsen hat keine Mehrheit mehr, Rot-Rot in Brandenburg ebenfalls nicht. Die Mehrheitsfindung wird in beiden Bundesländern schwierig werden.“ In Sachsen sei es Ministerpräsident Michael Kretschmer zu verdanken, „dass die CDU die einzige Volkspartei im Osten bleibt“, so Kokert, dennoch. „Der Vertrauensverlust in die Politik ist mit Händen zu greifen. Ich erwarte, dass sich die Regierungsfindung in Dresden und Potsdam besonnen und ohne Ideologiedebatten vollzieht.“ Zu den großen Wahlverlierern gehört neben der SPD in Sachsen vor allem die Linke, sagte der CDU-Landeschef.

Linke: Harter Schlag

Das bestätigt der Schweriner Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin: „Für die Linke sind die Ergebnisse ein harter Schlag. Wir sind deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben.“ Dass es ausgerechnet am Weltfriedenstag am 1. September einen Rechtsruck gebe, spreche Bände. „Die Demokratie ist in Gefahr“, meinte Koplin und zitierte Rosa Luxemburg: „Sozialismus oder Barbarei!“ Die Linke müsse nun stärker an ihrem Profil arbeiten und eine sehr deutliche Sprache sprechen, forderte der Landesvorsitzende.

Grüne: Chance auf Regierung

Die Grünen legten in beiden Ländern zwar erheblich zu, aber nicht so stark wie zeitweise prognostiziert. Dennoch hätten die Grünen nun die Chance, eine Regierungsbeteiligung zu erkämpfen, sagte die Schweriner Landesvorsitzende Claudia Schulz. „Die Wähler haben gezeigt, dass sie deutliche Veränderungen wollen und wir Grünen sind bereit, diese Veränderungen in eine soziale, ökologische und tolerante Richtung zu lenken.“ Bei der Europawahl sei die AfD in Sachsen und Brandenburg stärkste Kraft gewesen, so Schulz, „das ist sie nun nicht mehr. Das ist ein gutes Zeichen.“

AfD : Freude über „Erdrutschsieg“

Der AfD-Landeschef in MV, Leif-Erik Holm, sprach dennoch von einem „Erdrutschsieg“: „Offensichtlich haben die Bürger unseren engagierten bürgernahen Wahlkampf und unsere Sacharbeit in den Parlamenten mit diesen Rekordergebnissen belohnt.“ Das Wählervotum weise auch auf eine tiefgreifende Unzufriedenheit mit der Bundesregierung hin. „Ich bin schon sehr gespannt, welche bizarren Mehrparteienbündnisse sich jetzt bilden werden, um ein Mitregieren der AfD zu verhindern“, so Holm.

