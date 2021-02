Sorge wegen Mutation: Dänemark verlängert Einreise-Beschränkungen

Kopenhagen

Wer nach Dänemark reisen will, muss weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die bislang geltenden Bestimmungen für Reisende wurden bis zum 28. Februar verlängert, teilte das dänische Verkehrsministerium mit. Die Verlängerung gelte auch für die Restriktionen beim Fliegen. Fluggäste müssen bereits 24 Stunden vor dem Einsteigen einen negativen Corona-Test vorlegen.

„Wir müssen die derzeitigen Beschränkungen beibehalten, um die Ausbreitung der Infektion so weit wie möglich zu begrenzen“, sagte Verkehrsminister Benny Engelbrecht. Besonders die ansteckenderen Varianten des Virus könnten für die Infektionsbegrenzung eine Herausforderung sein.

Anzeige

Zahl der Corona-Infektionen ist rückläufig

In Dänemark ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig. Gesundheitsminister Magnus Heunicke teilte am Dienstag auf Twitter aber zugleich mit, dass sich die sogenannte britische Variante B.1.1.7 immer mehr ausbreite. Schätzungen zufolge werde die Mutation Anfang März für 80 Prozent der Fälle in Dänemark verantwortlich sein, so Heunicke.

Nach Dänemark einreisen darf nur, wer einen triftigen Grund hat und einen Corona-Test vorlegt, der maximal 24 Stunden alt ist. Für Bewohner Schleswig-Holsteins gelten besondere Regeln. Diese dürfen nach Auskunft des Auswärtigen Amts einreisen, wenn sie einen wichtigen Grund nachweisen und einen Test vorlegen, der nicht mehr als sieben Tage vor der Einreise vorgenommen wurde. Bei Vorlage eines Tests, der weniger als 24 Stunden alt ist, wird die Einreise auch ohne Nachweis eines triftigen Grunds gestattet. Zusätzlich gibt es Sonderregelungen für Grenzpendler.

Dänemark verlängert Lockdown

Bereits Ende Januar hatte Dänemark den Lockdown auf den gesamten Februar ausgeweitet. Damit bleiben Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Fitnessstudios und viele weitere Einrichtungen aufgrund der Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung von mutierten Coronavirus-Varianten geschlossen. Auch die Schulen im nördlichsten deutschen Nachbarland bleiben zu.

Von hvs/dpa