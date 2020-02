„Sozialer Sprengstoff“: Wer jetzt in Rente geht, bekommt im Schnitt gut 100 Euro weniger

Rostock

Erschreckende Zahlen: Frauen und Männer in MV, die jetzt in den Ruhestand gehen, erhalten deutlich weniger Rente als bisherige Rentner. Dies geht aus aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hervor. Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linken für Rostock, schlägt Alarm. Denn vielen Menschen in MV drohe Altersarmut.

Bei durchschnittlich 827 Euro im Monat lagen Neurenten im Jahre 2018 in MV. Sogenannte Bestandsrentner kamen auf 930 Euro. Gründe für die schmalere Auszahlung an Neurentner seien Brüche in der Erwerbsbiografie – also Arbeitslosigkeit, Minijobs oder ABM – und steigende Abschläge, wenn jemand früher in Rente geht, so eine Sprecherin der Rentenversicherung.

MV bei Renten Schlusslicht im Osten

„Die Rentenentwicklung ist sozialer Brennstoff“, sagt Bartsch. „Dass Neurentner in MV noch weniger in der Tasche haben, ist Folge niedriger Löhne und falscher Rentenpolitik im Bund.“ Er fordert: höherer Mindestlohn, Rentenreform, Grundrente für alle. Sonst werde man gerade im Osten „auf eine Katastrophe zusteuern“.

616 390 Renten wurden 2018 in MV ausgezahlt – wegen Alters (412 937), Erwerbsminderung (68 758) oder an Hinterbliebene (134 695). Männer erhielten im Schnitt 960, Frauen 898 Euro. 33 151 neue Renten kamen hinzu – für Männer im Schnitt 829, für Frauen 824 Euro. Das heißt, Frauen müssen mit weniger Altersgeld auskommen. Männer haben als Neurentner deutlich höhere Abschläge als Bestandsrentner ihres Geschlechts.

Sozialverbände fordern höheren Mindestlohn und Grundrente

Durch mehr Arbeitsjahre erhalten Rentner in MV mehr Geld als in alten Bundesländern (930 zu 829 Euro), im Osten ist MV dagegen Schlusslicht. Zahlen: Sachsen 966, Brandenburg 962, Thüringen 948 und Sachsen-Anhalt 943 Euro. In Ost-Berlin waren es 2018 sogar 1025 Euro.

Vor Altersarmut warnen Sozialverbände seit Langem. Jörg Böhm, Arbeitslosenverband MV, sieht den Niedriglohnsektor durch die Agenda 2010 von Ex-Kanzler Gerhard Schröder ( SPD) als Ursache, „aber auch Zwangsverrentung und Streichung der Rentenbeiträge bei Hartz IV“. Er fordert einen Mindestlohn von 13 Euro. Böhm: „Die Schere zwischen Arm und Reich darf nicht weiter auseinandergehen“. Rainer Boldt, Sozialverband VdK, setzt auf die Grundrente, die Minirenten aufwerten könnte. „Das ist ein großes Thema bei unseren Mitgliedern.“

Von anderen Ländern lernen: Österreich zahlt deutlich mehr

Die Wirtschaft zahlt zunehmend höhere Löhne, dennoch ist MV hier weiter Kellerkind. Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, setzt darauf, dass die vom Bund eingesetzte Rentenkommission Erwerbsbiografien im Osten ab 2025 besser berücksichtigt. Zusätzliche Kosten für Renten „können nur aus Steuermitteln gedeckt werden“. Derzeit erhalten Rentner in Deutschland 48 Prozent ihres früheren Lohns.

Eine mögliche Lösung für das Rentenproblem sieht Bartsch (Linke) in Modellen anderer Staaten. „ Österreich und die Niederlande sind durchaus Vorbilder: weniger Armut im Alter und im Durchschnitt deutlich höhere Renten.“ In Österreich zahlen Arbeitnehmer und vor allem -geber höhere Rentenbeiträge. Auch Selbstständige sind im Rentensystem.

