Schwerin

Die Corona-Pandemie hat die Defizite bei der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Berufs- und Familienleben deutlich gemacht. Dieser Ansicht ist Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Zwar hätten der Bund und die Länder in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen verbessert, um die Vereinbarkeit von Privat- und Erwerbsleben zu ermöglichen, sagte Drese der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Ungleichheiten bestünden weiter.

Drese führt in diesem Jahr den Vorsitz der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister der Länder. Den bisherigen Plänen zufolge ist das Treffen der Ministerinnen und zwei Minister für den 23. und 24. Juni 2021 in Rostock geplant. Für die Gleichberechtigung sind im Bund und in den Ländern nach Angaben des Sozialministeriums außer Manne Lucha in Baden-Württemberg und Staatsminister Kai Klose in Hessen (beide Grüne) nur Frauen zuständig.

Anzeige

„Frauen tragen in der Corona-Krise die größeren Lasten“

Die besten Vereinbarkeitsmaßnahmen hätten beispielsweise den Bereich der unbezahlten Sorgearbeit nicht weitergebracht. „Frauen tragen in der Corona-Krise die größeren Lasten“, sagte Drese. Um echte Gleichstellung zu erzeugen und Frauen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit zu sichern, müsse sich dort etwas ändern.

Darum sei die Verbesserung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Berufs- und Familienleben eines der Hauptziele beim diesjährigen Konferenzvorsitz. Es gehe ihr um die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, betonte Drese.

Gleichberechtigung : Was muss verbessert werden?

Für die Facharbeit seien vier große Bereiche mit unterschiedlichen Forderungen ermittelt worden. Dabei müssten beispielsweise Berufe in Bereichen wie Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung aufgewertet werden. Ferner gehe es um den Ausbau der Kinderbetreuung oder Pflege sowie die Forderungen etwas nach Abschaffung des Ehegattensplittings. Zudem sollte Wege gefunden werden, Frauen in wirtschaftlichen und politischen Positionen zu stärken.

Von RND/dpa