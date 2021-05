Rostock

Der für viele Leser „zu späte“ Neustart des Tourismus in die Saison 2021 hat eine Debatte hervorgerufen, in der entsprechend Kritik an dem Maßnahmenpaket der Landesregierung formuliert wird – die Gastronomie öffnet landesweit am 23. Mai, am 7. Juni der Übernachtungstourismus für Einheimische und eine Woche später am 14. Juni für Auswärtige. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die daran erinnern, dass die Pandemie noch nicht vorüber sei.

Zunächst aber zu OZ-Leserin Anja Howe, sie sagt: „Sie hätten wenigstens für uns in MV ab Pfingsten öffnen können, so wie letztes Jahr. Ich denke, dann wären viele schon zufriedener gewesen.“ Martina Wurl ergänzt, dass sie nicht in der Haut der Gastronomen oder aber der Hoteliers stecken wolle. „Sieben Monate kein Umsatz, das ist ein Problem.“ Martin Bergs gibt an dieser Stelle folgenden Aspekt zu bedenken: „Viele Zulieferer könnten nicht liefern, wenn zu Pfingsten alles geöffnet worden wäre. Mit leeren Lagern kann man keine Gäste empfangen.“

„Gastfreundlichkeit sieht anders aus“

Michaela Piehl aber begreift das Vorgehen in MV als „Alleingang“. Und: „Frau Schwesig macht sich langsam sehr unbeliebt. Obwohl sie immer gegen Alleingänge war.“ Auf den Post von Martin Bergs sagt sie noch: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Manche sind ja nicht abhängig von Zulieferern, zum Beispiel Ferienwohnungsbesitzer und Campingplatzvermieter. Somit hätten einige die Chance gehabt, etwas schneller aus der Krise zu kommen.“

Gastfreundlichkeit sehe anders aus, findet auch Martin Lehmann. „Jeder Gast ist willkommen. Leider sieht es die Landesregierung anders“, meint der Leser. Daniela Hampel fragt: „Ist es nicht das, was viele wollten? Die Inseln für sich, keine störenden Touristen. Oder fällt es jetzt doch endlich mal auf, was es bedeutet, wenn dem so wäre?“

„Die Landesregierung will die Zahlen unter 50 drücken“

Veronika Hoffmann verstehe nicht, so notiert sie es, dass man in Bezug auf eine schnelle Öffnung nicht an die denke, die davon betroffen seien. Andreas Steinemann bekümmert, dass „Frau Schwesig die radikalsten Verbote der gesamten Republik durchsetzt. Kinder und Gastronomen ignoriert sie und das bei sehr niedrigen Zahlen bezüglich Erkrankter und Verstorbener.“ Marina Neumann entgegnet: „Weil sie so radikal ist, haben wir die wenigen Opfer zu beklagen.“ Auf die Frage von Zimo Vanderküste, warum Frau Schwesig noch immer ihr eigenes Süppchen kocht, schreibt Normen Ulrich: Die Landesregierung wolle die Zahlen unter 50 drücken. Dass ganze Branchen draufgehen, sei ihr egal, behauptet Ulrich und schiebt als Begründung hinterher: „Weil in Deutschland nur über Inzidenzzahlen gesprochen wird, nicht über Existenzen.“

Christiane Adermann wisse auch nicht, warum die Ostseeküste nicht für Urlauber freigegeben werde. „Dort sind die Inzidenzwerte unter 100 und sogar unter 50 und das schon über einen längeren Zeitraum. Das ist wirklich unverzeihlich. Frau Schwesig als Mutter von zwei Kindern konzentriert sich voll auf die Öffnung von Kindereinrichtungen, was ja nicht verkehrt ist, aber doch nicht ausschließlich. Wir sind ein Urlaubsland, und das wird auf Jahre zerstört.“

„Es ist noch nicht lange her, da war ganz MV dunkelrot“

Ilona Drews sieht es so: „Meine Güte. Es ist noch nicht lange her, da war ganz MV dunkelrot und selbst Dehoga-Präsident Lars Schwarz sagte kürzlich, es sei ihm lieber, noch etwas zu warten, um dann aber für immer öffnen zu können.“

Von Juliane Lange