Spahn plant Erleichterungen für Geimpfte: Das sagt MV dazu

Berlin/Schwerin

Die neuen Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Privilegien für Geimpfte kommen bei Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) gut an: „Das sind interessante Vorschläge, die die Impfbereitschaft steigern und die Wirtschaft entlasten könnten“, sagte Glawe der OZ.

Zuvor hatte „Bildplus“ berichtet, dass Spahn die Corona-Testpflicht für vollständig Geimpfte beim Einkaufen oder in Kultureinrichtungen aufheben will. Auch geimpfte Einreisende aus den meisten Ländern müssten keinen negativen Test mehr vorlegen. Ausnahmen sollen nur für Länder gelten, in denen gefährliche Mutanten grassieren. Zudem sollen sich Mitarbeiter in bestimmten Berufsgruppen nicht mehr testen lassen müssen, wenn sie geimpft sind.

„Wäre für Einzelhandel eine Entlastung“

„Das wäre vor allem für den Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen eine Entlastung“, sagte Glawe. Der Handel hatte zuletzt geklagt, dass die Testpflicht Kunden abhalten würde. Auch in den Betrieben würden die Abläufe erleichtert, wenn geimpfte Mitarbeiter nicht mehr getestet werden müssten, so der Minister.

Voraussetzung sei allerdings, dass bald mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt werde, so dass sich auch tatsächlich jeder impfen lassen kann, der das wolle. Die Vorteile für Geimpfte könnten laut Glawe auch dazu führen, dass Menschen, die einer Impfung bislang skeptisch gegenüberstehen, sich doch noch piksen lassen.

Von Axel Büssem