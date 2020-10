Spahns Reformpläne zur Pflege: Drese verlangt Länder-Mitsprache

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Bestrebungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Dämpfung der Pflegekosten für Heimbewohner begrüßt, dabei aber ein abgestimmtes Vorgehen gefordert. „Diese Einzelgänge stellen ein Grundproblem dar. Die zukunftsfeste Gestaltung der Pflegekosten geht nur gemeinsam zwischen Bund, Ländern und den weiteren Pflegeakteuren“, betonte Drese am Montag in Schwerin. Sie erinnerte an die gemeinsame Forderung der Ländersozialminister, die auf ihrer Konferenz Ende 2019 in Rostock die Bildung einer Bund/ Länder-Arbeitsgruppe verlangt hätten. „Spahn macht genau das Gegenteil. Das ist bedauerlich“, erklärte Drese.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Vorschläge für finanzielle Entlastung von Pflegebedürftigen

Der Bundesminister hatte am Wochenende Vorschläge für eine finanzielle Entlastung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen gemacht. Demnach soll der Eigenanteil für die Pflege im Heim begrenzt werden. Zusätzlich müssen Betroffene oder Angehörige allerdings auch noch für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen der Heime zahlen, was sich laut Ersatzkassenverband im bundesweiten Schnitt auf insgesamt 2015 Euro pro Monat summiert. Verbraucher- und Sozialverbände sehen die Reformpläne Spahns als unzureichend an.

Reform kostet sechs Milliarden Euro

Insgesamt rechnet der Gesundheitsminister bei seiner Reform mit Mehrkosten von rund sechs Milliarden Euro. Höhere Pflegebeiträge sollen dafür vermieden werden. Drese hingegen hält zur Deckung der beständig steigenden Pflegekosten eine Erhöhung der Pflegekassenbeiträge für unumgänglich. Nur so könne die Aufwärtsspirale bei den Eigenanteilen für Pflegebedürftige gebremst werden, hatte Drese jüngst im Landtag in Schwerin erklärt. Kostensteigerungen von mehreren Hundert Euro innerhalb eines Jahres hatten zuletzt im Nordosten die Diskussion um die Bezahlbarkeit von Pflegeheimplätzen neu angeheizt.

Von dpa