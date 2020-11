Stralsund/Richtenberg/Sagard

Vorpommern droht im ländlichen Raum eine Service-Wüste für Finanzberatung zu werden. Derzeit gibt die Sparkasse Vorpommern immer mehr Service-Filialen auf. „Was digitalisiert werden kann, muss jetzt digitalisiert werden“, sagt Ulrich Wolff, Chef der Sparkasse Vorpommern. Dieses Statement steht für den aktuellen Strukturwandel, den die zweitgrößte Sparkasse in MV in einem problematischen Marktumfeld derzeit bewältigen will.

„Digitalisierungen und Niedrigzinsen bzw. Negativzinsen zwingen uns dazu“, sagt Wolff weiter. „Wenn wir heute Geld am Kapitalmarkt in Pfandbriefen anlegen, zahlen wir drauf. Für 500 Millionen Euro mussten wir 2,5 Millionen Negativzinsen zahlen. Das tut mir in der Seele weh.“

Anzeige

Mit diesen Worten verteidigte er zuletzt im Wirtschaftsausschuss des Kreistages Vorpommern-Rügen das Konzept, das die Vorort-Präsenz seines Instituts im ländlichen Raum zunehmend ausdünnt. Von acht Filialen in Vorpommern wird das beratende Personal abgezogen, zurück bleiben lediglich Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker.

Weite Wege für Beratung befürchtet

„Geldautomaten sind toll. Aber auch damit kann nicht jeder umgehen“, sagt Mathias Löttge, Fraktionsvorsitzender der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen und Freie Wähler ( BVR/ FW). Wie aus einem Antrag seiner Fraktion hervorgeht, wurden Anfang Oktober bereits die ersten Service-Filialen in sogenannte „Selbstbedienungsstandorte“ umgewandelt – sie wurden quasi geschlossen.

„Wenn die Sparkasse auf dem Land nicht mehr präsent ist, kann ich auch zu einer günstigen Online-Bank gehen.“ Mathias Löttge ((BVR/FW). Quelle: Robert Niemeyer

In der ersten Welle sind unter anderem Damgarten, Dierhagen, Richtenberg und Heringsdorf betroffen. Ab 1. Januar 2021 wird in Stralsund und auf Rügen ausgedünnt. Während in der Hansestadt die Filiale im Stadtteil Knieper Nord abgewickelt werden soll, wird es auf der Insel Sagard treffen.

„Persönliche Beratung zu Finanzgeschäften ist dort nicht mehr möglich“, kritisiert Löttge. „Hierfür müssen die Kunden dann weite Wege in Kauf nehmen.“ Die prekäre Lage sprach er über seinen Antrag im letzten Kreistag an. Sein Anliegen: Landrat Stefan Kerth ( SPD) per Beschluss dazu zu bringen, dass der Abzug von Personal vom Land gebremst wird. Löttge sieht hier den Versorgungsauftrag gefährdet.

Erhebung: Kunden meiden selbst Vorort-Besuch

Dieser Annahme widerspricht jedoch Sparkassen-Chef Wolff. Laut einer Erhebung hätten die Sparkassenkunden selbst auf den Vorort-Service verzichtet. „Wir werden nicht weniger, wir werden anderen Service haben“, sagt Wolff und lenkt den Blick auf das Nutzungsverhalten der insgesamt rund 282 000 Sparkassenkunden. Diese seien zunehmend digital unterwegs.

„Die Kunden auf dem Land gehen kaum noch in die Filialen. Wir müssen mit der Zeit gehen und andere Services ausbauen. Deshalb stärken wir unsere S-Media-Filiale.“ Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern. Quelle: Sparkasse Vorpommern

48 Prozent der Privatgirokonten seien bereits für Online-Banking freigeschaltet, bei den Geschäftsgirokonten sind es 71 Prozent. „Auch die Älteren sind zunehmend digital unterwegs“, sagt Wolff. 55 Prozent der über 40-Jährigen seien bereits im Online-Banking firm.

Als Vergleich für den Trend im ländlichen Raum wird die Entwicklung der Filiale Sagard zitiert. Hätten 2015 noch 17 Personen pro Stunde den Kassenposten besucht, so waren es 2019 nur noch drei. „Mit ihrem Verhalten geben die Kunden selbst ein klares Statement ab“, sagt Wolff.

Sparkasse baut hauseigenes „ Callcenter “ aus

Corona hat die Situation noch verschärft. „Die Krise wirkt sich wie ein Katalysator auf die Nachfrage von digitalen Services aus“, sagt Wolff. Allein die 2017 ins Leben gerufene S-Media-Filiale hätte bis zu 50 Prozent mehr Anrufe registriert. Das Personal in dieser „hauseigenen Internetfiliale mit Callcenter“ soll sogar aufgestockt werden, denn diesem Format gehöre in Vorpommern derzeit die Zukunft. „Darüber erreichen wir viel mehr Service. Denn diese Filiale hat das Doppelte an Öffnungszeiten, wie eine normale.“

Vor drei Jahren war man mit sechs Mitarbeitern und 400 Anrufen pro Tag gestartet. Heute arbeiten dort 14 Telefonisten, die rund 1000 Anrufe pro Tag abarbeiten. „Die Tendenz ist steigend“, sagt Wolff. „Bis zu 30 sollen es werden.“ Von den neuen Jobs werden die Hansestädte profitieren. Denn diese neuen Mitarbeiter sollen in Greifswald und Stralsund konzentriert werden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch unsere älteren Kunden nicht mehr in den Laden kommen“, sagt Wolff. „Aber sie rufen an. Und alle Dokumente bekommen sie dann zugeschickt. Das Porto nehmen wir gern auf unsere Kappe.“

„Wir müssen Sparkasse anders denken“ – Ulrich Wolff

Das direkte Beratungssystem ist trotzdem noch nicht am Ende. „ Altersvorsorge, Baufinanzierung oder auch Risikoabsicherung wird weiter in den Filialen abgewickelt“, sagt Wolff. „Da werden wir weiter in unsere Standorte investieren. Dennoch müssen wir Sparkasse anders denken“, denn auch die Sparkasse Vorpommern müsse mit der Zeit gehen – um wieder mehr junge Kunden zu gewinnen. Dafür sei man auch an knapp 80 Standorten in ganz MV immer noch präsent.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Alle wollen eine Filiale haben, aber keiner geht mehr hin“, sagt Daniel Schossow ( SPD), Unternehmer aus Wustrow. „Wenn man die Älteren beobachtet, sieht man, dass schon sehr viele online unterwegs sind. Daher bin ich auf der Seite der Sparkasse.“ Laut Schossow sollte man weiterhin in Services mit Zukunft investieren.

Vorort-Beratung besser gegen Enkeltrick und Online-Betrug?

Skeptisch der Entwicklung gegenüber ist Kriminalbeamter Marco Schröder ( FDP). Er glaubt nicht, dass die ältere Kundengeneration im Online-Banking schon so firm ist. „Meine Eltern nutzen Online-Banking, weil ich das mache.“ Er spricht aber auch ein weiteres Thema an. „Wir haben bei uns in der Region viele Enkeltricks und viel Onlinebetrug. So etwas verunsichert die Menschen. Ansprechpartner in der Fläche halte ich da für sehr wichtig“, sagt er.

Lesen Sie auch

Diese Bedenken teilt der Ausschussvorsitzende Maximilian Schwarz ( CDU) offenbar nicht. „Die Sparkasse Vorpommern erfüllt ihren öffentlichen Auftrag vollumfänglich“, sagt Schwarz. „Darüber hinaus werden neue Kanäle der Kommunikation für die Kunden im Bereich Telefon- und digitalem Service in der gesamten Breite ausbaut. Somit haben Kunden noch mehr Möglichkeiten als vorher ihre Sparkasse zu erreichen.“ Löttges Antrag gilt damit als abgearbeitet. Das Ergebnis soll dem Kreistag lediglich mitgeteilt werden.

Unternehmer Löttge drängt weiterhin auf Vorort-Präsenz

Aufgeben will Löttge dennoch nicht. „Die Sparkasse kann den Service nicht weiter zurückfahren. Als Betreiber eines Modeladens erlebe ich die harte Realität jeden Tag und fahre 75-jährige Kunden sogar zum Geldautomaten. Auch dann kommt es vor, dass diese mit dem Geldabheben überfordert sind.“

Wenn sich die Sparkasse aus der Fläche zurückzieht, dann brauche ich sie als Unternehmer nicht mehr. Dann kann ich auch zu einer günstigen Online-Bank gehen.“ Denn dass man zu seiner Sparkasse stehe, hänge mit der Vorort-Präsenz zusammen.

Andere Regionen in MV sind weniger oder gar nicht von Filialschließungen betroffen. „Es gibt aktuell keine Pläne, einige unserer mehr als 40 Filialen zu schließen“, betont der Pressesprecher der OstseeSparkasse Rostock (Ospa), Ronny Susa. Natürlich sei man verpflichtet, auf die Rentabilität zu schauen. Wichtig sei es jedoch, die Versorgung der insgesamt 300 000 Kunden – vor allem auch in der Fläche – zu gewährleisten, so Susa. Der Bereich der Ospa umfasst die Hansestadt Rostock und den Landkreis Rostock.

Keine Schließungspläne bei Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

Schließungspläne existieren auch bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest nicht. Das Kreditinstitut verwaltet insgesamt 65 000 Giro-Konten. Die 18 Filialen im Gebiet zwischen Grevesmühlen und Neukloster ( Nordwestmecklenburg) bleiben erhalten, erklärte eine Sprecherin.

Entwarnung gibt auch Torsten Mönnich, Abteilungsleiter Vorstandsstab der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, für die mehr als 200 000 Kunden seines Kreditinstitutes. „Im Zuge der Fusion mit der Sparkasse Parchim-Lübz, die man zum 1. Januar 2021 umsetzt, wird keine der 29 Filialen geschlossen“, betont er. Natürlich seien mit Blick auf die Zukunft und die fortschreitende Digitalisierung eventuelle Veränderungen nicht auszuschließen. Hier werde man aber genau prüfen, an welchen Standorten es möglicherweise zu Schließungen oder aber Neueröffnungen von Filialen kommen könnte.

Kontinuität ist zudem im Bereich der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin angesagt. Es sei nicht beabsichtigt, eine der aktuell zwölf Filialen zu schließen, sagte ein Sprecher. Die Sparkasse betreut in der Stadt Neubrandenburg und im ehemaligen Kreis Demmin rund 97 000 Privatkunden. „Auch bei der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz bleiben aktuell die derzeit insgesamt elf Filialen – darunter acht Geschäftsstellen – erhalten“, verdeutlichte Pressesprecherin Carola Biermann. Insgesamt hat das Kreditinstitut 37 000 Girokunden.

Von Kay Steinke und Volker Penne