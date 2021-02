Rostock

Wegen der Corona-Krise landet in Deutschland zurzeit so viel Geld in den Sparstrümpfen der Privathaushalte wie noch nie: „Wir werden mit Spareinlagen geflutet“, sagte Wolfgang Zender, Geschäftsführer des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV), am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2020. Die acht Sparkassen in MV horten mittlerweile einen Rekordbetrag von 16,5 Milliarden Euro an Kundengeldern.

2020 wanderte im Nordosten mehr Geld auf die hohe Kante als je zuvor: 1,8 Milliarden Euro (plus 12,4 Prozent) sparten allein Kunden der Sparkassen in MV. „In unsicheren Zeiten sind sichere Häfen gefragt“, erklärt Zender.

Ausgaben werden verschoben

Die Gründe fürs Sparen sind allerdings verschieden. Die einen legen Geld zurück, weil sie sich um ihre Zukunft sorgen. Geplante Investitionen, etwa für ein neues Auto, werden dann schon mal verschoben, erklärt Sprecherin Kati Ambrosat von der Sparkasse Vorpommern. Die Unsicherheit betrifft vor allem Beschäftigte in Branchen, „denen es pandemiebedingt nicht so gut geht“, sagt Susanne Homölle, Professorin für Bank- und Finanzwirtschaft an der Uni Rostock.

Ein Großteil der Bevölkerung habe dagegen keine Einkommenseinbußen, aber derzeit kaum Gelegenheit zum Geldausgeben. „Wenn ich weniger konsumiere, bleibt mehr zum Sparen übrig“, so Homölle. „Man kann das auch wie ein riesiges Konjunkturpaket sehen, das wir vor der Brust haben“, sagt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied bei der Rostocker Ospa. Nach dem Motto: Nach der Krise wird nachgeholt.

Banken zahlen Strafzinsen

Die Banken sind alles andere als glücklich über die neue Knausrigkeit. „Uns drückt die Frage: Wohin mit dem Geld?“, heißt es beim Ostdeutschen Sparkassenverband. Denn ein Großteil der Spargroschen liegt auf Giro- und Tagesgeldkonten und nicht etwa in Aktiendepots. Für das Parken dieser Kundengelder müssen die Geldinstitute Negativzinsen an die Bundesbank berappen. Die Sparkassen verlangen bisher nur von Neukunden Negativzinsen für Spareinlagen, Bestandskunden werden laut OSV noch verschont.

20 Prozent mehr Kredite 8 Sparkassen gibt es in MV, eine weniger als noch 2020: Zu Jahresbeginn fusionierte die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin mit Parchim-Lübz. Zwei Milliarden Euro an Krediten reichten die Institute vergangenes Jahr aus, knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. 5,8 Millionen Euro gaben die Sparkassen für Sponsoring von Sport, Kultur, Jugend, Soziales, Forschung und Umweltschutz aus, 400 000 Euro weniger als 2019.

Die Kosten für Strafzinsen bleiben laut OSV nicht folgenlos: In den vergangenen drei Jahren sank der Gewinn aller 44 Ost-Sparkassen um insgesamt 165 Millionen Euro, was genau der Summe entspricht, die die Institute im gleichen Zeitraum für Kultur-, Sport-, und Sozialsponsoring aufbringen.

Keine Pleitewelle in Sicht

Massenhafte Firmenpleiten infolge der Corona-Krise hält der Sparkassenverband für unwahrscheinlich. „Eine große Insolvenzwelle zeigt sich bisher nicht“, sagte OSV-Präsident Wolfgang Ermrich. Ein Probleme seien allerdings die ausbleibenden Überbrückungshilfen. „Das macht uns große Sorgen“, erklärt Ermrich. Im Corona-Jahr 2020 gingen bei den ostdeutschen Sparkassen 33 000 Anträge auf Stundung von Darlehensrückzahlungen ein, mit einer Gesamtsumme von 4,2 Milliarden Euro.

Den Trend, das Geld lieber zusammenzuhalten als es auszugeben, registrieren auch andere Geldhäuser im Nordosten: „Auch die Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern beobachten eine enorm gestiegene Sparquote, die in erster Linie auf das geänderte Konsumverhalten infolge der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sein dürfte“, sagte eine Sprecher der VR-Banken in MV.

Von Gerald Kleine Wördemann