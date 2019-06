Rostock

Der Sommer ist da – und damit auch die Sehnsucht nach Abkühlung im Wasser. Wer auf sportliche Betätigung nicht verzichten will, das einfache Schwimmen aber langweilig findet, kann sich freuen: In diesem Sommer gibt es viele neue Sportarten auf dem Wasser, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden.

Surfend durch die Lüfte fliegen

„Derzeit ist das Foilen angesagt“, erzählt Denny Kambs, Gründer von zwei Stand Up Paddling-Stationen in Rostock. Dabei hebt eine Tragfläche unter dem Surfbrett, das sogenannte Hydrofoil, das Brett bei einer gewissen Geschwindigkeit aus dem Wasser. Dadurch entsteht eine Mischung aus Surfen und Fliegen. „Allerdings eignet sich dies eher für Erfahrene“, erklärt der Profisportler. Der Surfer benötige einen guten Gleichgewichtssinn.

Für Einsteiger eigne sich außerdem das Wakeboarden, so Kambs. Hierbei wird der Surfer – ähnlich wie beim Wasserski – von einem Boot durch das Wasser gezogen. „Am besten probiert man einfach alles mal aus“, sagt er.

Aktivitäten für jede Altersklasse

„Die Leute wollen aktiv werden und nicht nur in der Sonne liegen“, sagt der Geschäftsführer von Wassersport Binz, Michael Hirschmann. Vor allem das Stand Up Paddling („Stehpaddeln“, SUP) sei nun auch im Rügener Kurort angekommen. „Wir bieten die Sportart schon seit 2006 an, aber sie hat sich erst in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt“, erzählt Hirschmann. Da es dabei weniger Risiken und Theorie gebe, eigne es sich für Jung und Alt.

„Stand Up Paddling wird auch von Physiotherapeuten immer wieder empfohlen“, berichtet Eike Witzel, Inhaber von Supremesurf in Rostock. „Es beansprucht die Bauch- und Rückenmuskulatur und empfiehlt sich vor allem für ältere Leute“, sagt der 29-Jährige. Zudem habe Stand Up Paddling eine ähnlich Wirkung wie Yoga, es befreie den Kopf. Er selbst jedoch schwärmt für das klassische Windsurfen: „Das ist mein Sport.“

Stadtrundfahrt mit Kanu und Sauna auf dem Fluss

Ronald Kley, Geschäftsführer von Stadtpaddeln Rostock, und sein Team bieten geführte Kajak-Touren durch den Stadthafen Rostocks an. An wichtigen Punkten erfahren die Paddler dann Wissenswertes über die Geschichte der Stadt. „Das wird vom Betriebsausflug über den Junggesellenabschied genauso angenommen wie von Schulklassen“, so Kley. Für einen romantischen Abend bietet er auch die „Mondscheintouren“ an, bei denen man den Sonnenuntergang genießen kann. „Es ist immer toll, wenn die Stadt dann erstrahlt“, schwärmt der passionierte Kanufahrer.

Wenn es im Herbst dann wieder abkühlt, hat Kley auch da eine neue Idee: Ab Oktober betreibt er eine Sauna auf der Warnow. „Wir haben ein Pontonboot bauen lassen, das dann auf der Warnow ankert“, verrät er. Wer es nicht mehr in dem Saunahäuschen mit knapp 40 Quadratmetern Fläche aushält, könne sich ganz einfach abkühlen – im größten Abkühlbecken der Welt.

Surf-Ski und hawaiianische Boote im Trend

Andre Rusch, Sportkoordinator des Landes-Kanuverbandes, bemerkt auch eine wachsende Begeisterung für Surf-Ski. Hierbei handelt es sich, anders als der Name vermuten lässt, um ein besonders leichtes Kajak. Damit gleitet man dann über die Wellen der Brandung und lenkt es mithilfe eines Fußpedals. „Das ist ein sehr schnelles Boot, deshalb üben viele erst einmal“, erzählt Rusch. Anders als beim Rennkajak sei es hier möglich, wieder in das Boot zu klettern, wenn man kentere. Das mache Surf-Ski auch für Quereinsteiger interessant.

Einen ganz neuen Anblick bieten in diesem Sommer auch die „Outrigger“ (dt.: Auslegerkanu). Die Boote mit den zwei Auslegern stammen ursprünglich aus der Südsee: „Mit solchen Booten sind die Hawaiianer früher zu neuen Inseln aufgebrochen“, berichtet der Sportkoordinator. Viele Sportler, die sonst im Drachenboot unterwegs seien, nutzten das nun zum Ausgleich.

Julia Kaiser und Jana Schubert