Lkw-Fahrer gehören zu den Corona-Helden: Sie sorgten in der Zeit, als viele Menschen Vorräte anlegten, für volle Regale in den Supermärkten und hielten die schwächelnde Wirtschaft am Laufen. Doch viele Speditionen in MV litten auch unter der Krise. Jetzt scheint es aber wieder aufwärts zu gehen.