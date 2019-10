Spektakel des Schlemmens in Greifswald

Greifswald

Am 16. Oktober von 10 bis 17 Uhr präsentieren Lebensmittelhersteller aus Vorpommern im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald ihre gesunden und regionalen Produkte. Veranstalter sind die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, der Rügen Produkte Verein, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald, die Kreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie die Greifswald Marketing GmbH. Wir stellen fünf der etwa 30 teilnehmenden Unternehmen vor.

Leckereien aus Milch und Früchten von der Insel Rügen

Die Molkerei Naturprodukt GmbH „Rügener Inselfrische“ stellt Milchprodukte wie Buttermilch, Quark, Joghurt und Desserts oder Aufstriche, Saft, Nektar und Punsch mit und aus allerlei Früchten wie Sanddorn, Kürbis, Holunder oder auch Bärlauch her.

Bei der Regionalprodukte-Messe in Greifswald werden sie einiges davon zeigen. Die Früchte kommen größtenteils von der Insel, werden in Bioqualität produziert und direkt im eigenen Café und Hofladen vertrieben, aber auch an Supermärkte geliefert. Geschäftsführerin Sylva Rahm-Präger ist eine Pionierin der Nachwendezeit. „Dass wir einmal auf dieses Niveau gelangen würden, hätten wir uns nicht träumen lassen“, sagt sie. „Im Vergleich zu unserem Beginn 1998 haben wir die Produktion bis heute verdreifachen können.“ Deswegen kann sich die Geschäftsführerin der „Inselfrische“ auch darauf freuen, Ende November in eine größere Produktionshalle in Poseritz umzuziehen. In der neuen, fast 400 Quadratmeter großen Halle findet auch die neue Milchlinie Platz, die mehr als die doppelte Menge als die bisherige verarbeiten kann. Der Betrieb mit 17 Mitarbeitern macht heute rund 1,3 Millionen Euro Umsatz.

Weichkäse, Lammbratwürste und Speckmarmelade aus Greifswald-Wieck

Wir wollen den Käse wieder nach Greifswald holen“, sagen Antje und Ines Büttner von „Büttner’s Restaurant“ in Wieck. Denn in der Hansestadt wurde einst ein Weichkäse produziert – und auch die Spitzenköche wagen sich jetzt auf das Terrain. Zudem präsentieren sie auf der Regionalprodukte-Messe Lammbratwürste, Speckmarmelade und Zitronenlikör aus den Früchten, die auf der Terrasse wachsen. „Wir wollen die Wertigkeit der Lebensmittel wieder mehr in den Vordergrund bringen“, sagt Antje Büttner.

Ines und Antje Büttners sind ein starkes Team und präsentieren Käse, Lammbratwürste und Speckmarmelade auf der Messe. Quelle: Stefanie Ploch

Ihr Anspruch an die eigens produzierten Waren: regional und saisonal. Die Milch für den kräftigen Weichkäse kommt beispielsweise aus Kemnitz. „Wir verarbeiten das, was gerade da ist: Den Zitronenlikör können wir im Sommer gut herstellen. Der Käse geht besser an kühlen Tagen“, erklärt sie. „Das bringt die Liebe zum Beruf mit sich, dass man sich ausprobiert.“ Seit drei Jahren experimentieren die Büttners an neuen Kreationen, die bisher noch vorrangig im Restaurant erworben werden können.

Sommer in Tüten aus Pulow

Elfentraum, Blütenreigen, Sternenklang – die Namen, welche die Mitstreiter der Kräutergarten Pommerland eG ihren Teemischungen gegeben haben, lassen aufhorchen – bestimmt auch morgen auf der Regionalproduktemesse. Und längst haben die insgesamt 21 aromatischen Teesorten, die in der Manufaktur Am Sonnenacker in Pulow produziert werden, auch eine treue Fangemeinde. „Unsere Teemischungen und die Sorten feines reines Kraut füllen wir als lose Ware in Tüten beziehungsweise in Kannenbeuteln ab“, berichtet Steffen Wübbold, der für die Bestellabwicklung und den Versand zuständig ist. „Unsere Tees, darunter Wellness- und Jahreszeitentees, vertreiben wir deutschlandweit in Bioläden und zum Beispiel bei Edeka.“

Die Teemischungen aus der Pulower Kräutergarten Pommerland eG lassen kaum Wünsche offen. Quelle: Tom Schröter

Die Grundstoffe bezieht die Genossenschaft, die über 100 Mitglieder zählt, aus deutschen Partnerbetrieben, die biologisch wirtschaften, sowie aus Polen und Frankreich. In Pulow, wo seit 2001 frühere Schweineställe in moderne Produktionsstätten und Lagerräume umgewandelt wurden, werden die Blüten, Blätter und Wurzeln gemischt, abgefüllt, verpackt und vertrieben. Acht Mitarbeiter sind in Produktion, Verwaltung und im Außendienst tätig. „Pro Jahr verlassen etwa 170 000 Tüten Tee unsere Genossenschaft – was noch ausbaufähig ist“, sagt Steffen Wübbold.

Grillsaucen, Apfelsenf und Zwiebelmarmelade aus Griebenow

Grillsaucen, Apfelsenf und Zwiebelmarmelade: Mit diesen und anderen Produkten wird sich die Vorpommersche GenussManufaktur aus Griebenow morgen auf der Regionalproduktmesse in Greifswald präsentieren. Zu finden sein werden sie am Stand des Landwirtschaftsbetriebes von Dörte Wolfgramm-Stühmeyer, die einen Ökohof in Jarmshagen betreibt.

Christoph Dragheim (l.) und Daniel Bense eröffneten im August vor zwei Jahren in Griebenow ihre Vorpommersche GenussManufaktur. Quelle: Anja Krueger

Im August vor zwei Jahren haben Christoph Dragheim und Daniel Bense im Griebenower Schlossensemble ihre GenussManufaktur eröffnet – ein Bistro und eine Produktionsstätte. Christoph Dragheim ist seit 2015 mit seinem Catering „IssMalAnders“ und seinem mobilen Backofen unterwegs, was einmalig in der Region ist. Daniel Bense betreibt seit 2010 eine zuvor mobile Mosterei. Die Vorpommersche GenussManufaktur eint nun die beiden gut funktionierenden Unternehmen. In ihren Räumen verarbeiten die beiden Männer aus der Gemeinde Süderholz vorrangig regionale Erzeugnisse zu hand- und hausgemachten Spezialitäten, die sie auch in ihrem Bistro anbieten. Ganz neu auf der Karte steht hier Kuchen.

Öffnungszeiten Vorpommersche GenussManufaktur Griebenow: Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr

Senf aus Blaubeeren, und Mangold

Auch die Senfmühle Schlemmin ist bei der Regionalproduktmesse in Greifswald vertreten. Blaubeersenf, Mangosenf und vieles mehr: Über 40 Senfsorten bieten Michael und Ivonne Kostroß an. Alles selbst hergestellt.

Mit der Produktion von Senf in Schlemmin begann das Ehepaar 2011 in einer umgebauten Garage. Im Juni 2018 nahmen Michael und Ivonne Kostroß ihre Gläserne Senfmühle in Betrieb, ein 90 Quadratmeter großer Neubau, in dem Besucher durch eine Glasscheibe bei der Produktion zuschauen können. Hier gibt es auch einen eigenen Hofladen.

Ivonne und Michael Kostroß in der "Gläsernen Senfmühle" Schlemmin. Quelle: Edwin Sternkiker

Ansonsten sind Gastronomen und kleine Hofläden von Usedom bis Warnemünde Abnehmer. Angeboten wird der Senf auch auf Wochenmärkten, so auf dem Rügenmarkt in Thiessow oder auf dem Bio-Markt in Wieck an der Darßer Arche.

In der Senfmühle Schlemmin werden nur naturbelassene Zutaten verwendet. Und es wird größter Wert auf Regionalität gelegt. Die Rezepte entwickelt Ivonne Kostroß selbst. Hinzu kamen im Laufe der Zeit eigene Essigsorten und zuletzt Essigwasser als Erfrischungsgetränk.

Von Uwe Driest, Stefanie Ploch, Tom Schröter, Anja Krüger, Robert Niemeyer und Thomas Pult