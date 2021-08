Spektakuläre Aktion zur Rostocker Hanse Sail: So wurden die Besucher überrascht

Rostock

Zuvor drängten bereits ein paar Gerüchte aus dem Hanse Sail Büro. Angeblich sollte es neben einem Feuerwerk vom Hotel Warnow noch eine ganz andere Überraschung geben. Was, darüber wurde Stillschweigen bewahrt. Umso begeisterter zeigten sich die Besucher des Festes über die unangekündigte Show auf dem Wasser.

Es gibt einige Menschen, die sich Punkt 22.15 Uhr – die Zeit, zu der es traditionell zu einem Feuerwerk auf der Hanse Sail kommt – am Ostende des Veranstaltungsgeländes versammeln. Denn das Rostocker Hotel Warnow hatte angekündigt, vom Steg aus Raketen in den Rostocker Himmel zu jagen. Und tatsächlich: Viele dürfen das kurze Vergnügen vom Stadthafen beobachten. Anschließend machen sie sich direkt wieder auf dem Weg ins Zentrum des Festgeländes.

Menschen und Schiffe versammeln sich

Doch plötzlich kommt mystische Musik aus den Boxen. Vom anderen Ende der Headgehalbinsel dringen Laserstrahlen in den Rostocker Himmel. Überall versammeln sich Menschen an der Kaikante, die Fahrgastschiffe formieren sich auf der Warnow, um einen ganz besonderen Blick auf das Spektakel zu bekommen.

Ilona und Oleg Jeromin wohnen am Kanonsberg. Sie haben schon über 20 Hanse Sails besucht, wohnen ja quasi am Festgelände. Sie werden von den Geräuschen und Lichtern genau so angezogen, wie der Rest der Besucher. Am Westende angekommen, sehen sie, was hier vor sich geht.

Ilona und Oleg Jerjomin wohnen am Kanonsberg. Sie wollten eigentlich nur für das Feuerwerk an den Hafen, wurden dann aber von den Lichtern auf der gegenüberliegenden Seite überrascht. Quelle: Moritz Naumann

Ein halbstündiges Spektakel

Das Feuerlöschboot FLB 40 3 – seit kurzem ein Traditionsschiff – hat seinen großen Auftritt. Es sprüht eine Wasserwand in die Luft. Laser durchdringen die Tropfen und reflektieren so, dass es zu einer tollen optischen Performance kommt, unterlegt von stimmungsvoller Musik. Eine knappe halbe Stunde geht das Spektakel, dass von zahlreichen Blitzen eines vorüberziehenden Gewitters begleitet wird.

„Das war wirklich eine tolle Überraschung“, sagt Oleg Jerjomin, der ohnehin ganz begeistert von der Umsetzung der dreißigsten Hanse Sail ist. „In Anbetracht der Umstände war es wirklich perfekt. Das Konzept mit abgezäunten Bereich und vielen Erlebnisstandorten in der ganzen Stadt hat mir gut gefallen. Es ging mehr um die Schiffe und weniger um den Rummel.“ Er hofft, dass die Sails in den kommenden Jahren sich von der diesjährigen Ausgabe und der Lasershow inspirieren lassen.

Vor der Haedgehalbinsel überraschte ein Schiff die Besucher mit einer Lasershow. Quelle: Moritz Naumann

Feiern und genießen

Die Studenten Moritz Grambow-Knuth und Michelle Matzig waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Wir waren gerade zufällig hier unterwegs als sich bereits einige Menschen an der Kaikante versammelten. Wir haben dann die Marine-Soldaten gefragt worauf die Leute hier warten. Die haben uns dann verraten, dass es eine große Lasershow geben soll“, sagt Matzig. Beide tun es den vielen anderen Menschen gleich und warten.

Thomas Korth, Sandra Rohleder, Moritz Grambow-Kurth und Michelle Matzig kommen ursprünglich alle von der Insel Usedom und haben sich sehr über die Lasershow gefreut. Quelle: Moritz Naumann

Das sollte sich lohnen. „Ich bin das erste Mal auf einer Hanse Sail und dann ist das auch noch die 30. Ausgabe. Ich hab schon erwartet, dass hier was los ist, aber diese Show hat mich dann doch sehr überrascht. Es ist schön zu sehen, dass Menschen wieder so etwas feiern und gemeinsam genießen können“, sagt Grambow-Knuth

Von Moritz Naumann