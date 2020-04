Boltenhagen

Als Mario Wächtler am 2. September 1989 in der Wohlenberger Wiek in die Ostsee stieg, ahnte er nicht, dass ausgerechnet seine Flucht in die Geschichtsbücher eingehen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen war er der letzte DDR-Flüchtling, der sich schwimmend über die Ostsee in den Westen absetzte – zwei Monate und sieben Tage, bevor die Mauer fiel.

Doch der 24-jährige Rettungsschwimmer sah keinen anderen Ausweg, zumal der Chemnitzer bereits wegen eines Fluchtversuches vorbestraft war. Am Ende zog ihn die Besatzung der „ Peter Pan“ in der Lübecker Bucht nach 20 kräftezehrenden Stunden aus dem Wasser. Er war im Westen, gerettet. In den Medien der DDR tauchte der Vorfall nicht auf. Wie so oft. Über die Leichen, die in den vorangegangen Jahrzehnten immer wieder angespült worden waren an der Ostseeküste, wurde ebenfalls Stillschweigen bewahrt.

Anzeige

Auch das gab’s: Aus Versehen von West nach Ost Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich im Sommer 1982: Da wollte der Grömitz-Urlauber aus Castrop-Rauxel eigentlich gar nicht hin: Er strandete im Juli 1982 mit seinem Katamaran auf der DDR-Seite der Lübecker Bucht. NVA-Soldaten nahmen ihn fest, ließen ihn aber nach einigen Stunden wieder frei. Der Katamaran wurde fachgerecht von einem Zivilisten zerlegt und mit dem Urlauber an der Grenze übergeben

Doch inzwischen sind 30 Jahre vergangen, die Aufarbeitung der Geschichte ist jedoch noch immer nicht abgeschlossen. Noch immer gibt es ungeöffnete Akten in den Archiven. Fest steht bislang, dass rund 5000 Menschen zwischen 1949 und 1989 versucht haben, über die Ostsee in die Bundesrepublik zu flüchten. Knapp 600 von ihnen erreichten ihr Ziel, mindestens 189 ließen in den Fluten der Ostsee ihr Leben, ertranken oder starben an Unterkühlung.

Weitere OZ+ Artikel

Selbst in der Zeit vor dem Mauerbau 1961 bezahlten 15 Menschen den Fluchtversuch mit ihrem Leben. Bekannt geworden waren die Fluchtaktionen durch die Recherchen der heute in Travemünde lebenden Bodo und Christine Müller, die in ihrem Buch „Über die Ostsee in die Freiheit“ eines der dunklen Kapitel der DDR-Geschichte beleuchten. Inzwischen gibt es das Buch in der neunten Auflage.

Schwimmend von Kühlungsborn nach Fehmarn

Der Rostocker Arzt Peter Döbler war im Sommer 1971 auf spektakuläre Art geflohen. Er hatte die 48 Kilometer von Kühlungsborn nach Fehmarn innerhalb von 48 Stunden schwimmend zurückgelegt. Monatelang hatte der Mediziner dafür in der Warnow trainiert. Drei Jahre später versuchte Erhard Schelter auf dieselbe Weise die Küste von Schleswig-Holstein zu erreichen. Er wurde zusammen mit einem weiteren Flüchtling von einer schwedischen Fähre aufgenommen.

Der Schleswig-Holsteiner Extremsportler Wolfgang Kulow hatte im Oktober 2000 mit einer spektakulären Aktion die Einweihung des Gedenksteins an der Seebrücke in Boltenhagen begleitet, der an jene Menschen erinnert, die ihr Leben bei der Flucht riskiert hatten. Er schwamm in 33 Stunden die insgesamt 24 Kilometer lange Strecke bei zehn Grad Wassertemperatur von Boltenhagen bis nach Dahme auf der anderen Seite der Lübecker Bucht.

Flucht über die zugefrorene Ostsee

„Zwischen Stacheldraht und Strandkorb“ lautet der Titel eines weiteren lesenswerten Buches, das der Boltenhagen-Verlag herausgebracht hat. Dorian Rätzke, der Sohn der Verleger, hat nicht nur spannende Geschichte zusammengetragen, er hat auch weitere Kapitel der DDR-Vergangenheit beleuchtet. So entkamen zum Beispiel im Jahrhundertwinter 1978/79 von Brook aus über die zugefrorene Ostsee unentdeckt zwei Männer bis nach Travemünde. Ihr Trick: Sie hatten sich mit weißen Bettlaken so gut getarnt, dass sie von den Grenzsoldaten nicht erkannt wurden.

Der Arzt, der in Bautzen landete

Dietrich von Maltzahn Quelle: Prochnow

Eine andere Geschichte ist jene über Dietrich von Maltzahn. Der Mediziner war Arzt in Boltenhagen, führte ein gutes Leben in der DDR. „Mein erstes Leben oder Sehnsucht nach Freiheit“ heißt das Buch, das seine bewegende Geschichte und die seiner Familie beschreibt.

Von Maltzahn, der in Schwerin geboren worden war und dessen Familie eine Brauerei betrieb, musste früh erleben, dass seine bürgerliche Herkunft nur wenig Vorteile mit sich brachte. „Als mein damaliger Direktor meine Bewerbung für das Medizinstudium sah, erklärte er mir, dass daraus nichts werden würde. Ich müsse halt für die Taten meiner Vorfahren büßen.“

Trotzdem wurde er Mediziner, arbeitete als leitender Arzt in Boltenhagen. Bis er eines Tages abgeholt wurde. Eine befreundete Familie war in den Westen geflüchtet. „Die haben mich einfach aus dem Krankenhaus geholt, obwohl Patienten warteten“, berichtete er bei einem Interview für die OZ. „Als die Verhöre beendet waren, durfte ich nicht erzählen, wo ich war. Ich habe einfach weitergemacht.“

Dann kamen die Zweifel an dem System. Die Verhöre, die Vorwürfe, die Drohungen. „Wir waren uns einig, dass wir hier nicht mehr leben konnten.“ Doch die Flucht im November 1975 scheiterte. In Leipzig sollten sie die Schleuser treffen. Stattdessen wartete die Stasi auf die Familie. Er landete im berüchtigten Gefängnis von Bautzen, 1977 wurde die Familie freigekauft, sie zog nach Lübeck.

Schüsse auf dem Dassower See

Eine der spektakulärsten Aktionen im Zusammenhang mit der Flucht über das Wasser in den Westen ereignete sich kurz nach dem Mauerbau. In der Nacht zum 19. Juni 1963 überwand der 21-jährige Rainer Schulz unbemerkt die Sperranlagen in Dassow. Er schwamm nur mit einer Badehose bekleidet vom Teschower Ufer aus über den Dassower See zur unbewohnten Insel Buchhorst. Im Gestrüpp hielt er sich versteckt.

Doch am Morgen entdeckten ihn Grenzsoldaten, die auf einem Wachturm unweit von Teschow Dienst schoben. Sie beschossen den 21-Jährigen, obwohl See und Insel zur Bundesrepublik gehörten. Rainer Schulz schwamm weiter. Schließlich bemerkten ihn die Lübecker Fischermeister Johann Karl Willwater und Hans Arps.

Sie waren mit ihren Kuttern auf dem See unterwegs. Die beiden verabredeten: Willwater fährt Vollgas nach Travemünde, um den Bundesgrenzschutz zu informieren, der Kollege versucht den Flüchtenden zu retten. Arps rief den Grenzern zu: „Ihr schießt auf einen nackten Mann! Hier ist Westgebiet! Der BGS ist schon unterwegs.“

Schließlich zog der Fischer den erschöpften Schwimmer an Bord. Kurz vor elf Uhr erreichte die „Kranich“ der Wasserschutzpolizei Travemünde den Dassower See. Sie übernahmen den Flüchtling, brachten ihn in Sicherheit.

Die geöffnete Mauer an der Lübecker Bucht im Februar 1990, im Hintergrund Travemünde mit dem Hotel Maritim Quelle: Archiv

Mehr zum Thema:

Von Michael Prochnow