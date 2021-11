Rostock/Teterow

Rohstoffe werden abgewogen, Pflanzenöle und Pflanzenfette erhitzt, anschließend wird alles in große Formen gegossen und per Hand zugeschnitten – in der hauseigenen Manufaktur des Rostocker Naturkosmetikladens „Biobalsam“ wird auf Hochtouren gearbeitet. „Die Seifen brauchen dann noch sechs Wochen zum Reifen“, sagt Verkäuferin Monique Michaelis, die sich auf das anstehende Weihnachtsgeschäft freut. „Gerade im Winter verschenken die Menschen gern Wohlfühlprodukte. Produkte, die sie selbst für sich auch gern kaufen.“

Hergestellt werden neben Naturseifen auch Creme-Deos, Badeherzen, Körperbutter und Produkte zur Lippenpflege, auch einen Adventskalender mit eigenen Produkten bietet das Unternehmen in diesem Jahr an.

Geschenke aus MV beliebt

Geschenke „made in MV“ sind beliebt. In Teterow bei der Loick Biowertstoff GmbH entsteht PlayMais, das beinahe einzige Spielzeug, das im Nordosten in großer Menge produziert wird. „PlayMais ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar und wird aus Maisgrieß, Wasser und Lebensmittelfarbe hergestellt“, erklärt Chefin Britta Loick. Die bunten Bastelteilchen bleiben – mit Wasser angefeuchtet – aneinander kleben. Kinder formen daraus Figuren oder Fantasiegebilde. „Wir machen uns den natürlichen Stärkegehalt zunutze. Kinder können ganz tolle Sachen basteln, ohne Klebstoff zu verwenden“, erklärt sie.

Spielzeug aus Mais

Loick Biowertstoff GmbH in Teterow stellt das selbst entwickelte Spielzeug "Playmais" aus Maisgrieß her. Quelle: Francoise Gitzhoffer

Rund um die Uhr läuft die Produktion in Teterow – in Hochzeiten sind die Mitarbeiter in drei Schichten am Arbeiten. „Natürlich ist das Weihnachtsgeschäft das Hauptgeschäft“, so Loick. Allerdings sei die Nachfrage auch während der Corona-Lockdowns hoch gewesen. „Spielzeugläden hatten geschlossen, Schulen waren zu. Über unseren Online-Shop wurden viele der Bastel-Sets bestellt.“ Der Vorteil: PlayMais ist ein leises Spielzeug, mit dem sich Kinder ruhig beschäftigen können. „Während die Eltern zu Hause arbeiten mussten, konnten die Kinder sich mit dem Bauen von Figuren oder dem Legen von Mosaiken beschäftigen.“

Sammlerherzen schlagen höher

Auch in Broderstorf wird selbst hergestellt. In der Hädl Manufaktur werden Fahrzeug-Modelle und Miniaturen von Güterwagen über Loks bis zum Trabant produziert. „Früher hat doch jedes zweite Kind mit Modelleisenbahnen gespielt“, schwärmt Inhaber Ralf Hadler. Vor 26 Jahren machte sich der gelernte Handwerker mit seinem Handel selbstständig, zehn Jahre später folgte die eigene Manufaktur. „Wir wurden auf einer Messe andauernd nach Produkten, die wir nicht im Sortiment hatten, gefragt. Das war der Auslöser, dass wir uns dazu entschieden haben, einfach das, was gewünscht ist, zu produzieren.“

Beim Modellbauer „Hädl“ zeigt Inhaber Ralf Hadler einen TT-Modelleisenbahn-Zug aus Dampflok, Schlepptender, Kühlwagen, Personenwagen, gedecktem Güterwagen und Fischtransportwagen sowie zwei LKW vom Typ W50. Die Modelle werden in Handarbeit in Broderstorf bei Rostock hergestellt. Quelle: Ove Arscholl

Die Produkte, die vor allem Sammler-Herzen höherschlagen lassen, herzustellen, sei mit viel Arbeit verbunden. Alle Modelle werden im Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt und mehrfarbig bedruckt. „Von der Idee eines neuen Modells bis zur Verwirklichung vergeht schon mal ein halbes Jahr“, sagt der Chef. „Nach der Idee folgen die Vorbildrecherche, die Anfertigung von Maßzeichnungen, Modellkonstruktionen werden erstellt, Werkzeuge gebaut.“ Ein fertiges Modell wird mit Hilfe eines Airbrush-Verfahrens lackiert.

Lieferengpässe ein Problem

Beim Modellbauer „Hädl“ baut Nicole Rosenau (22) einen Kesselwagen für eine TT-Modelleisenbahn zusammen. Quelle: Ove Arscholl

Hadler beliefert vor allem Spielwarengeschäft und Fachgeschäfte für Modellbahnen. Zu Weihnachten steigt die Nachfrage. In diesem Jahr hatte Hadler – wie viele Branchen – mit Lieferengpässen zu kämpfen. „Da, wo man sonst eigentlich 14 Tage Lieferzeit für die Materialien hat, sind es jetzt durchaus mal 20 Wochen.“

Von Lieferengpässen kann auch Manfred Keiper ein Lied singen,. Er ist Inhaber der anderen Buchhandlung in Rostock – und bietet viele Bücher hiesiger Verlage an. „Das Problem ist, dass wir vorher nie genau wissen, was mehr nachgefragt wird. Wenn ein Rezensent ein Buch besonders empfiehlt, schießen die Nachfragezahlen auch mal hoch. So was ist für uns natürlich unkalkulierbar“, sagt er. Hinzu komme in diesem Jahr auch Papierknappheit bei den Produzenten. Diese werde unter anderem auch durch das Online-Geschäft verstärkt. „Mittlerweile wird viel Recyclingpapier für die Kartonage verbraucht“, nennt er ein Beispiel.

Kein Grund zur Panik – Bücher beliebtes Geschenk

die andere buchhandlung, Manfred Keiper. Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch gerade im Buchhandel gebe es keinen Grund zur Panik, Keiper rät von Panikkäufen ab. „Selbst wenn mal ein Buch nicht verfügbar ist, gibt es ebenbürtige Alternativen, die wir genauso empfehlen können. Buchhändler haben eine große Vielfalt im Angebot“, betont er. Der Rostocker appelliert, bewusster einzukaufen. „Wer früh kauft, hat die Möglichkeit, länger zu überlegen. Die Pandemie hat uns gelehrt, bewusster und überlegter mit Dingen umzugehen.“

Grundsätzlich seien Bücher ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. „Bei Literatur gibt es eine ungeheure Vielfalt. Da ist für jeden etwas dabei.“

Von Katharina Ahlers