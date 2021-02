Spielhallen in MV: „Wir dürfen immer erst als letzte öffnen“

Rostock/Greifswald

Normalerweise blinkt und dudelt es in den Spielhallen, Spielotheken und Spielbanken des Landes. Die Münzen klirren auf den Tischen, die Menschen unterhalten sich. Doch seit Anfang November steht hier alles still. Auch die Automatenunternehmer mussten die Türen ihrer Räume schließen. „Wir waren die ersten, die wieder schließen mussten und werden nach dem Lockdown sicher auch wieder als Letztes öffnen dürfen“, ist Mirko Schneider überzeugt. Er betreibt die Spielothek „Lucky Play“ in Greifswald.

Das Problem: „Als Spielhallenbetreiber hat man einen schwierigen Stand. Wir haben keine Lobby“, sagt Schneider. Es sei schwer, sich Gehör zu verschaffen, weil das Glücksspiel etwas anrüchiges an sich habe. Automatenbetreiber werden in eine Ecke gestellt, mit der sie nichts zu tun hätten, sagt er. „Dabei ist es ein höchst regulierter Markt.“ Ihnen bleibe nichts anderes übrig, als auf der „Gastro-Welle“ mitzuschwimmen. Das Nutzungskonzept sei in Spielhallen auch ähnlich zu einem Restaurant, sagt der Spielotheken-Besitzer.

Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter wird aufgestockt

Die finanziellen Einbußen durch die Schließung sei bei ihm deutlich zu merken. Die Novemberhilfen seien erst im Januar vollständig überwiesen worden, für Dezember gab es erst vor wenigen Tagen Geld. „Die laufenden Kosten bleiben trotzdem bestehen“, erklärt Schneider. „Deswegen muss ich erst in Vorkasse treten. Ich habe zum Glück einen Puffer, aber der ist langsam aufgebraucht.“ Das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter stockt der Betreiber der Spielothek auf, auch die Aushilfen bezahlt er weiter – aus eigener Tasche. Wie hoch die Verluste seien, könne er noch nicht abschätzen. Viel wichtiger als das Finanzielle seien aber seine drei fest angestellten Vollzeitkräfte und die Aushilfen. „Es ist als Spielothekenbetreiber sehr schwierig, qualifiziertes und motiviertes Personal zu finden“, sagt er. Eine weitere Sorge treibt ihn um: „Niemand weiß, wie es danach weitergeht.“

Ob die Mehrheit der Spieler wieder in die Spielhallen gehen wird, ist ungewiss. Denn viele Spieler betreiben das Glücksspiel nun online, was zum Problem werden kann. „Keine Regulierung, weniger Gesetze, mehr Einsatz und wenn es schlecht läuft, gibt es auch mehr Verluste“, fasst Mirko Schneider es zusammen.

Kein Spielerschutz im Internet

Auch Thomas Fritz, Geschäftsführer der Spielbanken MV, sieht die Abwanderung des Glücksspiels ins Internet kritisch. Einen Schutz vor Manipulation oder einen generellen Spielerschutz gebe es da in der Regel nicht, erklärt Fritz. „Unsere strengen Vorkehrungen gegen Geldwäsche werden dort nicht beachtet und der Staat kann nicht die abgeschöpften Gewinne für soziale und kulturelle Zwecke einsetzen, was er bei Spielbanken mithilfe der Spielbankabgabe realisiert.“

Um das Glücksspiel besser überwachen zu können, hofft Thomas Fritz auf baldige Öffnung seiner Spielbanken in Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund und Rostock. Gute Hygienekonzepte gebe es, sagt der Geschäftsführer. Zwischen jedem Automaten wurden Plexiglasscheiben angebaut, nach jedem Benutzen wird der Tisch oder der Automat von den Mitarbeitern desinfiziert. Die Maskenpflicht gilt in den Spielbanken auch am Platz. Mit Kontrollen am Einlass könne im Falle einer Infektion eines Gastes genau geschaut werden, wer zum gleichen Zeitpunkt in der Halle war. „Zwischen den beiden Lockdowns haben die Gäste die Maßnahmen positiv aufgenommen und sich fast ausnahmslos an die Regeln gehalten, sagt Thomas Fritz. Die soziale Komponente sei vielen beim Spielen wichtig.

Einnahmeausfall von rund 900 000 Euro im Monat

„Wir haben durch die Schließung zu 100 Prozent Einnahmeausfall, was pro Monat rund 900 000 Euro entspricht“, erklärt Fritz. Auch hier wird das Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter aufgestockt. Denn: „Glücklich wird man nicht mit einem Bruchteil des Einkommens.“ Einige Vermieter hätten glücklicherweise die Miete bis zu 50 Prozent reduziert, sagt Fritz. Das mache die finanzielle Lage etwas einfacher. „Glücklich wird man mit dem Kurzarbeitergeld nicht“, sagt Fritz. Nur durch die finanzielle Absicherung durch den Mutterkonzern könnten die Spielbanken derzeit aufrechterhalten werden, denn auf den Großteil der Corona-Hilfen warten sie noch.

Damit sind die Spielbanken MV nicht das einzige Unternehmen im Land, die noch auf finanzielle Hilfen warten. Von den Novemberhilfen seien bisher rund 81,4 von beantragten 88 Millionen Euro ausgezahlt, teilt das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage von Bundestagsmitglied Dietmar Bartsch (Linke) mit. Bei den Dezemberhilfen sieht es ähnlich aus. 55,8 von knapp 80 Millionen Euro seien derzeit ausgezahlt.

