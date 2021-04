Spielplätze im Lockdown: Diese Regeln gelten jetzt in MV

Rostock

Der Frühling lockt mit wärmenden Sonnenstrahlen, und wenn schon die Kitas und Schulen weitgehend geschlossen sind, ist es im MV wenigstens möglich mit seinen Kindern auf einen öffentlichen Spielplatz zu gehen. Doch gibt es dort aktuell Regeln? Hier gibt es einige Antworten aus der Corona-Landesverordnung und vom Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Sind Indoorspielplätze in MV geöffnet?

Laut Corona-Verordnung sind Spielplätze in geschlossenen Räumen nicht geöffnet. Öffentliche Spielplätze unter freiem Himmel können jedoch besucht werden. Doch dort gelten aktuell einige Regeln.

Muss ich als Erwachsener eine Maske auf einem Spielplatz tragen?

Nein, sagt der Pressesprecher des Sozialministeriums Alexander Kujat. „Eine generelle Maskenpflicht auf den Spielplätzen in MV gibt es nicht, aber die Eltern sollten in Eigenverantwortung auf die Einhaltung der Regeln achten“, so Kujat. Damit spricht er die allgemeinen AHA-Regeln an.

Welche weiteren Corona-Regeln gelten auf den Spielplätzen in MV?

Für öffentlich zugängliche Spielplätze in MV gilt laut Corona-Verordnung des Landes, dass die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Alexander Kujat empfiehlt außerdem: „Bei Kindern sollten Eltern darauf achten, dass die Spielgeräte nacheinander genutzt werden und Abstände bei Nicht-Geschwistern eingehalten werden.“ Auch auf Außenspielplätzen gelten, so Kujat, die AHA-Regeln und die Kontaktbeschränkungen, bei denen jedoch Kinder bis 14 Jahren nicht mitzählen.